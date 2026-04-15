В Бразилии 21-летняя певица погибла на карусели «Гусеница»

Алексей Самохин
В бразильском штате Минас-Жерайс оборвалась жизнь молодой певицы. Каролине Беатрис де Деус Масиэль был всего 21 год, и она только набирала известность как исполнительница в жанре госпел. Смерть настигла её на обычной ярмарке.

Девушка каталась на карусели «Гусеница», когда секция пути внезапно отсоединилась. Вагонетки рухнули вниз. Каролина получила тяжёлую травму головы и скончалась. Ещё трое участников катания пострадали. Об этом сообщает издание Need To Know.

Полиция действовала оперативно. Двое мужчин, управлявших аттракционом, задержаны сразу после трагедии. Расследование продолжается.

Для местного музыкального сообщества гибель Каролины стала настоящим потрясением. Её считали перспективной исполнительницей, за которой следили поклонники по всей стране. Карьера была только в начале пути.

