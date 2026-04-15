Винтовку изъяли полицейские у жителя Рязанской области

Сотрудники полиции изъяли из дома жителя села Сысои Сараевского района винтовку калибра 5,6 мм. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Правоохранители получили информацию, что 50-летний житель села Сысои прячет в надворной постройке винтовку. Полицейские провели обследование усадьбы сельчанина и нашли на чердаке сарая винтовку. Экспертиза установила, что однозарядная винтовка ТОЗ-8 калибра 5,6 мм пригодная для производства выстрела. Незаконно хранящееся огнестрельное оружие изъяли. Злоумышленника задержали.

По предварительной информации, житель села несколько лет назад нашел винтовку ТОЗ-8 в лесу. Мужчина спрятал оружие в сарае на чердаке.

Дознаватель полиции возбудил в отношении злоумышленника уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ, по которой грозит до 5 лет лишения свободы.