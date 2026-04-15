Сасовский суд взыскал с осуждённого взяточника более 392 тысяч рублей в пользу государства

Сасовский районный суд рассмотрел исковое заявление межрайонного прокурора о взыскании в пользу Российской Федерации денежных средств, полученных в виде взятки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Поводом для обращения в суд стал вступивший в законную силу приговор: бывший сотрудник бюджетного учреждения признан виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Осуждённый брал взятки как лично, так и через посредника, а параллельно вносил в официальные документы заведомо ложные сведения из корыстных побуждений.

Суд в полном объёме удовлетворил требования прокурора: незаконно полученные средства на сумму более 392 тысяч рублей подлежат взысканию с должностного лица в доход государства.

После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.