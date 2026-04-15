Крупнейшая платформа цифровой дистрибуции игр Steam может повлиять на снижение цен на рынке. Её владелец — американская компания Valve Corporation — по оценкам, занимает до 75% сегмента цифровых продаж для ПК и консолей. Как ключевой игрок, Steam задаёт тренды в индустрии, в том числе в вопросах ценообразования. Об этом рассказала Life.ru кандидат экономических наук, доцент кафедры институциональной экономики ГУУ Светлана Сазанова.

28 марта 2026 года платформа опубликовала обновлённые рекомендации для разработчиков. Суть проста: формировать цены с учётом региональных особенностей — уровня доходов и покупательской способности в конкретных странах. Цель — сделать стоимость игр более справедливой для разных аудиторий.

На практике это может обернуться снижением цен на новые игры для российских пользователей. Вместе с тем проекты, уже вышедшие на рынок, вероятно, останутся в нынешних ценниках: Steam на 30 дней ограничит возможность предоставления скидок во всех регионах — даже если изменение затронет лишь одну валюту.

Эксперт объясняет логику подобного подхода через механизм ценовой дискриминации. Он позволяет перераспределять нагрузку: пользователи с более высоким доходом платят больше, тогда как для менее обеспеченной аудитории цены становятся доступнее. Итог — расширение рынка и укрепление позиций Steam и Valve.

Разработчикам теперь предстоит адаптировать собственную ценовую политику под новые стандарты платформы. Изменения в первую очередь затронут новые релизы; старые игры, по всей видимости, существенно в цене не упадут.

Первые результаты можно ждать уже в ближайшие недели — при условии, что сама Valve начнёт выпускать новые тайтлы по обновлённой модели. Если это произойдёт, другие издатели, скорее всего, последуют её примеру, не желая терять аудиторию.

По имеющимся оценкам, игра с базовой ценой в 60 долларов может выйти на российском рынке примерно за 2000 рублей — против нынешних ~4560 при прямом пересчёте по курсу. Речь идёт о потенциальном снижении стоимости на 50–60% к концу апреля — началу мая.