Вооружённые силы России нанесли масштабный комбинированный удар по военно-промышленному и инфраструктурному потенциалу Украины. В ударный пакет вошли оперативно-тактические ракеты «Искандер-М» и свыше 300 беспилотных летательных аппаратов типа «Шахед», «Гербера» и «Итальмас». Пуски осуществлялись с семи направлений.

Среди промышленных целей — Запорожье, где поражено крупное производственное предприятие. Этот город остаётся одним из ключевых индустриальных центров, задействованных в интересах украинских вооружённых сил. Удары по промышленным зонам Сум, Ахтырки и Тростянца затронули тыловую базу снабжения сумского участка фронта. В районе Краматорска — главного логистического центра ВСУ на Донбассе — применялись авиабомбы с унифицированным модулем планирования и коррекции.

Серьёзный акцент сделан на транспортной инфраструктуре. В Лозовой уничтожено локомотивное депо: через этот железнодорожный узел осуществляется переброска техники и личного состава с запада страны на восток. В Днепре поражён административный объект, связанный с координацией региональной логистики. Транспортные объекты также атакованы в Мерефе Харьковской области.

Отдельным направлением стала портовая и морская инфраструктура. Удары по Измаилу — ключевому дунайскому порту, через который после утраты черноморских маршрутов проходит значительная часть украинских грузов, в том числе военных поставок. Атаке подверглись и объекты в районе порта Очаков в Николаевской области. В Одесской области поражены балкер и танкер; отдельным ударом уничтожено судно EXELON с топливом.

Помимо этого, атакованы объекты энергетики и инфраструктуры в нескольких регионах: в Белой Церкви — склад и прилегающие объекты, в Черкассах — промышленные предприятия, близ Канева — инфраструктура вблизи стратегической ГЭС. Удары по объектам регионального значения также зафиксированы в Винницкой и Черниговской областях.