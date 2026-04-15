Павел Малков обсудил с главным судебным приставом РФ исполнение соцобязательств и поддержку участников СВО

14 апреля в Рязанской области состоялась рабочая встреча губернатора Павла Малкова с директором Федеральной службы судебных приставов – главным судебным приставом РФ Дмитрием Аристовым, прибывшим в регион с рабочей поездкой.
Стороны обсудили ключевые направления взаимодействия региональных органов власти и службы судебных приставов. Павел Малков отметил, что между правительством Рязанской области и областным Управлением ФССП выстроены конструктивные отношения.
В ходе беседы губернатор и Дмитрий Аристов затронули вопросы совместной работы по выполнению социальных обязательств, в том числе касающихся обеспечения жильём детей-сирот.
Кроме того, на встрече особое внимание уделили мерам поддержки участников специальной военной операции и реализации их социальных гарантий на федеральном и региональном уровнях.
В рамках визита в Рязанскую область Дмитрий Аристов вместе с Павлом Малковым принял участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу воинам-рязанцам, погибшим в локальных войнах.