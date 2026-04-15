Фото: НТВ
Новости кино и ТВ

«Импровизаторы» выходят на НТВ: Шастун, Попов, Позов и Матвиенко без сценария

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Четыре известных комика, ни одной заготовки и звёздный гость с заданиями, о которых участники узнают прямо в эфире. Именно так устроено шоу «Импровизаторы», которое после десяти лет существования переходит на НТВ — и обещает остаться таким же непредсказуемым, каким его полюбили зрители.

На телеканале НТВ выйдет комедийное шоу «Импровизаторы» (16+): Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко будут создавать юмор прямо на ходу — без сценария, без репетиций и без права на подготовку. Производством занимается компания Norm Production.

Реклама

Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн уверен, что проект органично впишется в сетку канала. По его словам, «Импровизаторы» — уже сложившийся сильный бренд, и многомиллионная аудитория НТВ не только тепло примет его, но и существенно расширит круг поклонников. Вайнштейн также напомнил об успешном опыте совместной работы с командой Вячеслава Дусмухаметова: юмористический проект «Звёзды» востребован у зрителей разных возрастов уже несколько лет. Для канала новое шоу — не просто эксперимент, а продолжение проверенного партнёрства.

Формат каждого выпуска строится на неожиданности: участников ждёт новый звёздный гость, который сам придумывает для них задания. О том, что именно предстоит разыгрывать, комики узнают только в момент съёмки — шоу разворачивается так, как его видит приглашённая звезда.

Генеральный продюсер Norm Production Вячеслав Дусмухаметов называет «Импровизаторов» редким для телевидения форматом, где всё происходит здесь и сейчас. Проект цепляет непредсказуемостью и живой химией между участниками: зритель буквально становится свидетелем рождения шутки. За десять лет шоу завоевало широкую популярность, и переход на НТВ Дусмухаметов считает логичным шагом к новой аудитории. При этом авторы обещают сохранить всё, за что зрители полюбили проект: лёгкость, спонтанность и яркую атмосферу.

Предыдущая статья
Павел Малков обсудил с главным судебным приставом РФ исполнение соцобязательств и поддержку участников СВО
Следующая статья
Рязанец, попавший в яму на трассе М-5 «Урал», отсудил компенсацию у дорожников

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Новости России

Эксперт рассказал, откуда летели дроны ВСУ для атаки на Череповец

Украинские БПЛА, пытавшиеся атаковать Вологодскую область, с высокой долей...
Новости России

«Предателей хватает»: генерал рассказал, откуда запустили дроны ВСУ по Липецку и Ельцу

В ночь на 14 апреля украинские беспилотники атаковали Елец Липецкой области: один мирный житель погиб, пятеро получили ранения. Заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов объяснил, каким маршрутом беспилотники проникают вглубь страны и почему именно жилые районы оказываются под ударом.
Новости России

Во Владимире муж заметил гематому на лбу умершей роженицы и забил тревогу

Гражданский муж жительницы Владимира, умершей во время родов во...
Происшествия

На трассе в Касимовском округе произошло смертельное ДТП

Ночью 14 апреля на региональной трассе в Рязанской области произошла авария со смертельным исходом. Водитель не удержал машину на дороге и погиб. Его четверо пассажиров оказались в больнице.

Темы

Происшествия

На трассе «Рязань–Пронск–Скопин» произошло тройное ДТП, трое пострадавших доставлены в больницу

Утром 14 апреля на 87-м километре трассы «Рязань–Пронск–Скопин» неосторожный манёвр за рулём обернулся цепным столкновением трёх автомобилей. Трое участников аварии доставлены в больницу, обстоятельства произошедшего выясняет полиция.
Происшествия

Рязанец, попавший в яму на трассе М-5 «Урал», отсудил компенсацию у дорожников

Судебная коллегия по гражданским делам Рязанского областного суда, рассмотрев апелляционную жалобу, согласилась с выводами суда первой инстанции. Решение суда вступило в законную силу.
Политика

Россия нанесла мощный удар по Украине сегодня ночью

Россия нанесла масштабный комбинированный удар по территории Украины, задействовав ракеты «Искандер-М» и более 300 беспилотников сразу с семи направлений. Под удар попали промышленные предприятия, железнодорожные узлы, портовая инфраструктура и объекты энергетики — от Запорожья до Измаила.
Общество

Steam обновила ценовые рекомендации, игры для россиян могут существенно подешеветь

Steam контролирует до трёх четвертей мирового рынка цифровых игр и теперь платформа меняет правила ценообразования. Новые рекомендации, опубликованные в конце марта, могут снизить стоимость игр для российских пользователей почти вдвое. Но не для всех и не сразу.
Происшествия

Сасовский суд взыскал с осуждённого взяточника более 392 тысяч рублей в пользу государства

Сасовский районный суд удовлетворил иск прокурора и обязал осуждённого чиновника вернуть государству свыше 392 тысяч рублей — деньги, которые тот получал в виде взяток лично и через посредника. Приговор уже вступил в силу, и прокуратура намерена проследить за тем, чтобы решение суда было исполнено в полной мере.
Происшествия

Винтовку изъяли полицейские у жителя Рязанской области

Дознаватель полиции возбудил в отношении злоумышленника уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ, по которой грозит до 5 лет лишения свободы.
Общество

Рязанцам предлагают сменить обстановку и устроиться на работу в АПК

На сайте минсельхоза Рязанской области обновилась база вакансий в АПК. Рязанцам доступны более 1192 предложений для инженеров, ветеринаров, зоотехников, агрономов, механизаторов, водителей и других специалистов.
Общество

В Telegram распространяется новая схема мошенничества под видом подарочной подписки

Пользователи Telegram по всей России начали получать сообщения от знакомых с «подарком» — якобы оплаченной годовой подпиской Premium. За безобидной кнопкой «Активировать» скрывается доступ к аккаунту и банковским картам. Схема работает по цепному принципу и способна охватить тысячи человек за считанные дни.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье