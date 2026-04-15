«Импровизаторы» выходят на НТВ: Шастун, Попов, Позов и Матвиенко без сценария

Четыре известных комика, ни одной заготовки и звёздный гость с заданиями, о которых участники узнают прямо в эфире. Именно так устроено шоу «Импровизаторы», которое после десяти лет существования переходит на НТВ — и обещает остаться таким же непредсказуемым, каким его полюбили зрители.

На телеканале НТВ выйдет комедийное шоу «Импровизаторы» (16+): Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко будут создавать юмор прямо на ходу — без сценария, без репетиций и без права на подготовку. Производством занимается компания Norm Production.

Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн уверен, что проект органично впишется в сетку канала. По его словам, «Импровизаторы» — уже сложившийся сильный бренд, и многомиллионная аудитория НТВ не только тепло примет его, но и существенно расширит круг поклонников. Вайнштейн также напомнил об успешном опыте совместной работы с командой Вячеслава Дусмухаметова: юмористический проект «Звёзды» востребован у зрителей разных возрастов уже несколько лет. Для канала новое шоу — не просто эксперимент, а продолжение проверенного партнёрства.

Формат каждого выпуска строится на неожиданности: участников ждёт новый звёздный гость, который сам придумывает для них задания. О том, что именно предстоит разыгрывать, комики узнают только в момент съёмки — шоу разворачивается так, как его видит приглашённая звезда.

Генеральный продюсер Norm Production Вячеслав Дусмухаметов называет «Импровизаторов» редким для телевидения форматом, где всё происходит здесь и сейчас. Проект цепляет непредсказуемостью и живой химией между участниками: зритель буквально становится свидетелем рождения шутки. За десять лет шоу завоевало широкую популярность, и переход на НТВ Дусмухаметов считает логичным шагом к новой аудитории. При этом авторы обещают сохранить всё, за что зрители полюбили проект: лёгкость, спонтанность и яркую атмосферу.