Рязанец, попавший в яму на трассе М-5 «Урал», отсудил компенсацию у дорожников

Вступило в силу решение суда по иску о возмещении ущерба, причиненного ДТП. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.

С иском о возмещении ущерба обратился владелец легкового автомобиля. В Сасовском районе на автодороге М-5 «Урал» автомобиль, двигаясь в сторону деревни Шафторка, совершил наезд на выбоину на дорожном полотне размером: длина 1 м., ширина 0,64 м., глубина 0,1 м, в результате чего получил механические повреждения.

Какие-либо дорожные знаки, информирующие водителей об имеющейся опасности для движения, либо объезде имеющегося препятствия, ограждения на рассматриваемом участке дороги отсутствовали. Доказательств наличия в действиях водителя автомобиля умысла или грубой неосторожности, повлекших дорожно-транспортное происшествие, в материалы дела не представлено.

Участок дороги, на котором произошло ДТП, находится в зоне ответственности ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства.

Для определения размера материального ущерба, причинённого транспортному средству, районным судом по ходатайству стороны ответчика была проведена судебная автотехническая экспертиза. Согласно ее заключению стоимость ремонта повреждений автомобиля истца составила 80 тысяч рублей.

Суд первой инстанции, с учетом установленных по делу обстоятельств, пришел к выводу что ущерб имуществу истца причинен в результате неисполнения ответчиком своих обязанностей и ненадлежащее содержание дорожного полотна по месту расположения выбоины. Октябрьский районный суд Рязани постановил выплатить возмещение материального ущерба, расходы по оплате досудебной экспертизы, услуг эвакуатора, судебные расходы на общую сумму более 90 тысяч рублей.

Судебная коллегия по гражданским делам Рязанского областного суда, рассмотрев апелляционную жалобу, согласилась с выводами суда первой инстанции. Решение суда вступило в законную силу.