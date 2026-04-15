На трассе «Рязань–Пронск–Скопин» произошло тройное ДТП, трое пострадавших доставлены в больницу

14 апреля около 11:00 на 87-м километре автодороги «Рязань–Пронск–Скопин» в Скопинском районе произошло тройное дорожно-транспортное происшествие. Подробности инцидента сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

По предварительным данным, 64-летний житель Рязани, управлявший автомобилем «Рено», допустил столкновение с двигавшейся в попутном направлении «Газелью» ГАЗ-2705 под управлением 38-летнего местного жителя. После «Газель» столкнулась с «Киа», за рулём которого находился 70-летний москвич.

Водитель «Рено» и водитель «Киа» вместе с пассажиркой — 65-летней женщиной — с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

По факту аварии проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.