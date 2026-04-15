Происшествия

На трассе «Рязань–Пронск–Скопин» произошло тройное ДТП, трое пострадавших доставлены в больницу

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Утром 14 апреля на 87-м километре трассы «Рязань–Пронск–Скопин» неосторожный манёвр за рулём обернулся цепным столкновением трёх автомобилей. Трое участников аварии доставлены в больницу, обстоятельства произошедшего выясняет полиция.

14 апреля около 11:00 на 87-м километре автодороги «Рязань–Пронск–Скопин» в Скопинском районе произошло тройное дорожно-транспортное происшествие. Подробности инцидента сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области. 

Реклама

По предварительным данным, 64-летний житель Рязани, управлявший автомобилем «Рено», допустил столкновение с двигавшейся в попутном направлении «Газелью» ГАЗ-2705 под управлением 38-летнего местного жителя. После «Газель» столкнулась с «Киа», за рулём которого находился 70-летний москвич.

Водитель «Рено» и водитель «Киа» вместе с пассажиркой — 65-летней женщиной — с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. 

По факту аварии проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Предыдущая статья
Рязанец, попавший в яму на трассе М-5 «Урал», отсудил компенсацию у дорожников
Следующая статья
Депутат Андрей Макаров возглавил рейтинг полезности парламентариев

Популярные материалы

Темы

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье