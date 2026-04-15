Депутат Андрей Макаров возглавил рейтинг полезности парламентариев

Андрей Макаров, председатель думского комитета по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области и член фракции «Единая Россия», занял первую строчку в рейтинге «Коэффициент полезности депутатов».

Оценка составлялась на основе четырёх показателей: народная поддержка, активность в Госдуме, упоминаемость в СМИ и работа в родном регионе.

Макаров получил максимальные баллы как автор и куратор законопроектов по самым сложным сферам — бюджету и налогообложению. Кроме того, его отметили за социальную направленность: поддержку участников СВО, семей с детьми, малого бизнеса, а также инициативы в области здравоохранения и образования.