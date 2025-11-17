Понедельник, 17 ноября, 2025
-1.2 C
Рязань
НовостиНовости России

Спасатели возобновили поиски пропавшей в тайге семьи Усольцевых

Алексей Самохин
Поиски семьи Усольцевых. Фото: t.me/spasatel24

После нескольких недель перерыва спасатели вновь отправились в горно-таёжную местность Красноярского края на поиски семьи Усольцевых, пропавшей 28 сентября во время туристического похода в Партизанском районе. Решение о повторном выезде принято после новой заявки от сотрудников полиции, которые продолжают расследование исчезновения.

О возобновлении работ сообщило профессиональное аварийно-спасательное формирование Красноярского края «Спасатель». В публикации уточняется, что на место выехали специалисты Красноярского поисково-спасательного отряда, ориентированные на работу в сложных природных условиях.

Как и где пропала семья

28 сентября супруги Усольцевы вместе с пятилетней дочерью отправились в поход в урочище Буратинка, находящееся в окрестностях посёлка Кутурчин в Партизанском районе Красноярского края. Это горно-таёжная местность, где связь нестабильна, а рельеф и погода часто усложняют передвижение даже опытным туристам.

Читайте также: На месте исчезновения семьи Усольцевых пропал без вести опытный таёжник

У пропавшего в тайге Усольцева нашелся сын в США

Стало известно необычное увлечение пропавшей в тайге жены Усольцева

Спустя какое-то время семья перестала выходить на связь, родные забили тревогу. Отсутствие любых сообщений и сигналов привело к началу масштабной поисковой операции, которая быстро переросла в одну из крупнейших в истории региона.

Читайте также  В Москве муж попался на измене из-за команды голосового помощника

Активная фаза поисков семьи Усольцевых завершилась вечером 12 октября, то есть поисковая работа в интенсивном режиме шла почти две недели. В операции участвовали более 1,5 тысяч человек из разных регионов России — это были спасатели, правоохранители, волонтёры и местные жители.

По официальным оценкам, поиски признаны самыми масштабными в Красноярском крае. Обследовались труднодоступные участки тайги, горные склоны, русла рек и овраги, применялась техника, однако обнаружить семью тогда так и не удалось.

Почему поиск останавливали и что изменилось

К концу октября обстановка в районе поисков резко ухудшилась: выпал снег, усилился ветер, условия стали опасными даже для профессионалов. При такой погоде любые следы, которые могли оставить пропавшие, быстро заметаются, а риск для самих спасателей растёт.

Читайте также: Спасатель назвал единственное условие выживания семьи Усольцевых в тайге

Пропавшие в тайге Усольцевы не послушали инструктора и пошли в лес сами

Раскрыто, где могла пропасть ушедшая в тайгу семья Усольцевых

Самые читаемые материалы

Интересное

Гороскоп на неделю 17-23 ноября для всех знаков зодиака

Неделя благоприятна для осторожных и обдуманных действий. Наиболее удачное время для покупок и финансовых операций — ближе к концу недели.
Новости России

В 67 лет умер заслуженный артист России Александр Ярилов

На 68-м году жизни не стало заслуженного артиста России...
Новости России

Mash: Дибров сбежал из России после скандального видео

Телеведущий Дмитрий Дибров уехал из России после публикации видео,...
Происшествия

Возгорание произошло на рязанском предприятии из-за ночной атаки БПЛА

Напоминаем, что в регионе действует запрет на публикацию в социальных сетях фотографий и видеоматериалов, связанных с местом инцидента.
Новости России

В Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка

Обстоятельства преступления ужасающие. Ребенка не просто убили, но и расчленили. Голову поместили в рюкзак и бросили в пруд.

Последние новости

Ведьма с микрозаймами и шизофренией: что известно о матери мальчика, голову которого нашли в пруду

Она считала себя ведьмой, называла себя «магом» и говорила о «экспериментах с сознанием», которые якобы проводит. В социальных сетях писала, что «ходит между мирами» и воспринимает странные сны и числа как сигналы из «другого измерения».

ПВО России за ночь уничтожила 36 украинских БПЛА над семью регионами

Больше всего целей было зафиксировано в воздушном пространстве Брянской области — там средства ПВО уничтожили 14 беспилотников.

Раскрыты детали убийства мальчика матерью и отчимом в Балашихе

В убийстве мальчика, чью голову нашли в воскресенье в...

Зарубин выяснил, кому Путин дал пять в Большом театре

Президент Владимир Путин во время посещения Большого театра вместе...

В 67 лет умер заслуженный артист России Александр Ярилов

На 68-м году жизни не стало заслуженного артиста России...

Mash: мать прикрыла отчима и выбросила в Гольяновский пруд голову сына

Мальчика, чью голову нашли в воскресенье в Гольяновском пруду...

Наемник из «Алого отряда» выдал тайну о школе убийц в ВСУ

Концентрация людей с криминальным прошлым и военными навыками создает угрозу уже не регионального, а глобального масштаба, но этот риск упорно игнорируется.

Экономист Хазин призвал россиян пересмотреть стратегию хранения денег

Эксперт обращает внимание: если цель — не просто копить деньги, а действительно их сберегать, важно заранее определить структуру своих активов.

Сразу 12 автомобильных брендов изменили цены в России

Десять брендов повысили стоимость отдельных моделей, один бренд снизил цены, а еще один бренд провел корректировку цен в обе стороны.

В Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка

Обстоятельства преступления ужасающие. Ребенка не просто убили, но и расчленили. Голову поместили в рюкзак и бросили в пруд.

В 27 лет умер актер дубляжа Петр Вечерков

В возрасте 27 лет умер известный российский актер дубляжа...

Mash: Дибров сбежал из России после скандального видео

Телеведущий Дмитрий Дибров уехал из России после публикации видео,...

Погибшую на Урале в 37 лет медработницу терроризировали мошенники

Работницу медсанчасти города Заречный Свердловской области незадолго до смерти...

Стало известно о состоянии пострадавших после атаки дронов на Волгоград

Двое из трех пострадавших в результате налета украинских БПЛА...

Сын вора в законе Мухи вышел из психбольницы после избиения курьера

Роберт Мухаметшин, сын вора в законе по кличке Муха,...