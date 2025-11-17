После нескольких недель перерыва спасатели вновь отправились в горно-таёжную местность Красноярского края на поиски семьи Усольцевых, пропавшей 28 сентября во время туристического похода в Партизанском районе. Решение о повторном выезде принято после новой заявки от сотрудников полиции, которые продолжают расследование исчезновения.
О возобновлении работ сообщило профессиональное аварийно-спасательное формирование Красноярского края «Спасатель». В публикации уточняется, что на место выехали специалисты Красноярского поисково-спасательного отряда, ориентированные на работу в сложных природных условиях.
Как и где пропала семья
28 сентября супруги Усольцевы вместе с пятилетней дочерью отправились в поход в урочище Буратинка, находящееся в окрестностях посёлка Кутурчин в Партизанском районе Красноярского края. Это горно-таёжная местность, где связь нестабильна, а рельеф и погода часто усложняют передвижение даже опытным туристам.
Спустя какое-то время семья перестала выходить на связь, родные забили тревогу. Отсутствие любых сообщений и сигналов привело к началу масштабной поисковой операции, которая быстро переросла в одну из крупнейших в истории региона.
Активная фаза поисков семьи Усольцевых завершилась вечером 12 октября, то есть поисковая работа в интенсивном режиме шла почти две недели. В операции участвовали более 1,5 тысяч человек из разных регионов России — это были спасатели, правоохранители, волонтёры и местные жители.
По официальным оценкам, поиски признаны самыми масштабными в Красноярском крае. Обследовались труднодоступные участки тайги, горные склоны, русла рек и овраги, применялась техника, однако обнаружить семью тогда так и не удалось.
Почему поиск останавливали и что изменилось
К концу октября обстановка в районе поисков резко ухудшилась: выпал снег, усилился ветер, условия стали опасными даже для профессионалов. При такой погоде любые следы, которые могли оставить пропавшие, быстро заметаются, а риск для самих спасателей растёт.
