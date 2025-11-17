После нескольких недель перерыва спасатели вновь отправились в горно-таёжную местность Красноярского края на поиски семьи Усольцевых, пропавшей 28 сентября во время туристического похода в Партизанском районе. Решение о повторном выезде принято после новой заявки от сотрудников полиции, которые продолжают расследование исчезновения.

О возобновлении работ сообщило профессиональное аварийно-спасательное формирование Красноярского края «Спасатель». В публикации уточняется, что на место выехали специалисты Красноярского поисково-спасательного отряда, ориентированные на работу в сложных природных условиях.

Как и где пропала семья

28 сентября супруги Усольцевы вместе с пятилетней дочерью отправились в поход в урочище Буратинка, находящееся в окрестностях посёлка Кутурчин в Партизанском районе Красноярского края. Это горно-таёжная местность, где связь нестабильна, а рельеф и погода часто усложняют передвижение даже опытным туристам.

Читайте также: На месте исчезновения семьи Усольцевых пропал без вести опытный таёжник

У пропавшего в тайге Усольцева нашелся сын в США

Стало известно необычное увлечение пропавшей в тайге жены Усольцева

Спустя какое-то время семья перестала выходить на связь, родные забили тревогу. Отсутствие любых сообщений и сигналов привело к началу масштабной поисковой операции, которая быстро переросла в одну из крупнейших в истории региона.

Активная фаза поисков семьи Усольцевых завершилась вечером 12 октября, то есть поисковая работа в интенсивном режиме шла почти две недели. В операции участвовали более 1,5 тысяч человек из разных регионов России — это были спасатели, правоохранители, волонтёры и местные жители.

По официальным оценкам, поиски признаны самыми масштабными в Красноярском крае. Обследовались труднодоступные участки тайги, горные склоны, русла рек и овраги, применялась техника, однако обнаружить семью тогда так и не удалось.

Почему поиск останавливали и что изменилось

К концу октября обстановка в районе поисков резко ухудшилась: выпал снег, усилился ветер, условия стали опасными даже для профессионалов. При такой погоде любые следы, которые могли оставить пропавшие, быстро заметаются, а риск для самих спасателей растёт.

Читайте также: Спасатель назвал единственное условие выживания семьи Усольцевых в тайге

Пропавшие в тайге Усольцевы не послушали инструктора и пошли в лес сами

Раскрыто, где могла пропасть ушедшая в тайгу семья Усольцевых