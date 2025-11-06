Четверг, 6 ноября, 2025
У пропавшего в тайге бизнесмена Усольцева нашелся сын в США

Алексей Самохин
Freepik AI

Больше месяца прошло с тех пор, как железногорский предприниматель Сергей Усольцев растворился в тайге вместе со своей супругой Ириной и пятилетней дочкой Ариной. Но только сейчас всплыла информация о его старшем сыне Матвее, который спокойно проживает за океаном. Журналистам aif.ru удалось разыскать молодого человека и выяснить подробности его биографии.

После исчезновения семейства Усольцевых на Кутурчинском Белогорье общественность принялась изучать каждую деталь их прошлого. Выяснилось многое: сотрудничество главы семьи с американцами в девяностых, работа с британцами по программам поддержки атомных городов в двухтысячных. Обнаружился завод, демонстрировавший нулевые показатели два последних года, и кредиты с дедлайном возврата 14 ноября.

Старшая дочь предпринимателя Светлана Вершинина отказывалась разговаривать с прессой. Поползли слухи об американском сыне, однако никаких доказательств найти не удавалось. В соцсетях родственников не обнаружилось ни единого упоминания имени Матвей. Казалось, это очередная выдумка.

Но 23 октября в передаче «Пусть говорят» пасынок Усольцева подтвердил: заокеанский родственник реален. Более того, отчим поддерживал контакт с парнем и радовался его достижениям.

Почему же Матвей никак не откликается на трагедию? Отчего его нет среди друзей ни Сергея, ни Светланы в социальных сетях? Информация о его матери — бывшей супруге предпринимателя — тоже отсутствовала.

Читайте также: На месте исчезновения семьи Усольцевых пропал без вести опытный таёжник

Редакции потребовалось провести тщательное расследование, чтобы отыскать юношу. Матвей появился на свет в 2008-м от союза 47-летнего Сергея Усольцева и 30-летней Людмилы Теплых. Предприниматель всегда тяготел к спутницам значительно моложе себя.

Этот брак объединил влиятельные фамилии. Людмила приходится дочерью Николаю Теплых — одной из ключевых фигур Красноярского края. Крупный бизнесмен руководил комитетом по управлению имуществом Железногорска до 2021-го. Под его контролем находились все процессы приватизации, реализации и сдачи внаем муниципальной собственности. В том же ведомстве трудилась его супруга Вера Петровна. Чета владеет роскошным поместьем площадью 600 квадратных метров с импозантным особняком и баней.

Теплых обладал серьезным весом, и свою привлекательную дочь он бы простому мужчине не доверил. Впрочем, и Сергей Усольцев в нулевых представлял собой значимую персону. Тогда он возглавлял «Международный центр развития» — структуру, распределявшую сначала американское, затем британское финансирование на поддержку предпринимательства в Железногорске. Любопытно, что Людмила Теплых оставалась соучредителем этой организации вплоть до 2020-го.

Однако брак, давший жизнь Матвею, оказался непродолжительным. Кто инициировал расставание — неизвестно. Когда мальчик был еще крохой, Людмила вступила в новый союз с иностранцем и уехала в Штаты, забрав сына. А Сергей после этого создал пару с психологом Ириной.

У Людмилы судьба сложилась блестяще. С американским супругом она обосновалась в Ричмонде — столице штата Вирджиния. Помимо Матвея, во втором браке у нее родились еще двое младших сыновей. У Матвея теперь новое, американское имя. Вероятно, и фамилия сменилась. Он получает образование в частной школе для мальчиков имени Святого Христофора. Судя по всему, отчим Матвея исповедует протестантизм, и в нулевых работал в закрытом Железногорске именно по конфессиональной линии. Там и свел знакомство с Людмилой на волне продвижения религиозных идей среди местной молодежи.

Как сообщала в соцсетях родная тетя Матвея — сестра Людмилы Дарья Теплых, ее племянник демонстрирует выдающиеся результаты и имеет высочайший балл среди учеников.  По информации из открытых источников, абсолютно все выпускники школы Святого Христофора поступают в колледжи. А Матвею, как одному из наиболее одаренных студентов, открыта дорога в Кембридж — у школы налажены партнерские отношения с этим университетом. Словом, перед юношей распахнуты двери в успешное будущее.

Матвей, к слову, помнит о российском происхождении. Изучает русский язык, читает произведения Пушкина. К нему регулярно наведываются бабушка с дедушкой.

Что касается Сергея Усольцева, то американское законодательство позволяет ему проживать со своим ребенком — гражданином США. Для этого даже не требуется получать грин-карту.

