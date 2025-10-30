На месте исчезновения семьи Усольцевых пропал без вести опытный таёжник

Загадочное исчезновение семьи Усольцевых с пятилетней дочкой в районе так называемой «Минской петли» под Красноярском оказалось не единственной необъяснимой пропажей в этих местах. Как выяснилось, шесть лет назад здесь же бесследно сгинул кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию, и его судьба до сих пор остается тайной. Об этом пишет SHOT.

Исчезновение опытного таёжника

Эта история произошла 28 августа 2019 года. 67-летний Владимир Шатыгин, опытнейший таёжник и спортсмен, вместе с четырьмя приятелями отправился за ягодами в знакомый им лес у поселка Мина. Они бывали здесь много раз и знали местность как свои пять пальцев. В какой-то момент группа разделилась, чтобы охватить большую территорию, но к назначенному времени Владимир к машине не вернулся. Друзья пытались отыскать его сами, но тщетно.

На следующий день стартовала масштабная поисковая операция с участием МЧС, кинологов с собаками, волонтеров и сыновей пропавшего. Но месяцы поисков не дали ровным счетом ничего. Самой загадочной деталью стали показания местных рыбаков. Спустя несколько дней они якобы встретили раненого Шатыгина, вышедшего из леса. Он попросил перевязать ему рану, а услышав вдалеке звуки, похожие на выстрелы, произнес: «Это мои пацаны меня потеряли», — и снова ушел в глубь тайги. Больше его никто не видел.

Позже появлялись и другие свидетели, которые будто бы встречали похожего мужчину в разных местах, но ни одно из этих сообщений не подтвердилось. В охотничьих избушках для Владимира оставляли еду и записки, но все они так и остались нетронутыми.

Трагизма ситуации добавляет то, что Владимир Шатыгин — не просто опытный турист, а кавалер ордена Мужества? участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Незадолго до исчезновения он отпраздновал с женой 35-летие совместной жизни.

Эта история вновь всплыла в свете недавних событий. Семья Усольцевых пропала в том же районе 28 сентября, и за месяц поисков не удалось найти ни единой зацепки. Кроме того, 18 октября всего в десяти километрах от этого места исчез 54-летний рыбак Станислав, поиски которого также пока безрезультатны.

