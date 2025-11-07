Стало известно необычное увлечение пропавшей в тайге жены Усольцева

Пропавшая в тайге в Красноярском крае вместе с мужем и дочерью Ирина Усольцева увлекалась практиками, посвященными индуистской богине смерти Кали, пишут « Аргументы и факты ».

По данным газеты, женщина часто проводила длительные медитации, названные в честь этого божества. Также она рассказывала, как вернуть женственность, восполнить ресурсы и привлечь мужчину.

«Всегда по-новому, открываются новые пласты, я как луковичка сбрасываю наросшие слои, доходя до сути», — писала Усольцева в соцсетях.

Психолог подчеркивала, что подобные практики могли длиться более двадцати дней.

Как отметила наставница Усольцевой Мария Шрайнер, практика, которой занималась пропавшая, помогает очищать и подтягивать тело, отпускать накопленные негативные чувства и эмоции.

Богиня Кали в индуизме символизирует разрушение и возрождение. Ее изображают с четырьмя руками, синим телом и высунутым языком.

В конце сентября семья Усольцевых отправилась в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае и исчезла, их местонахождение остается неизвестным.