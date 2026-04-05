Фото: телеканал ТНТ
Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Анастасия Мериакри
Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле» (16+). Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.

Путь к финалу

В четвёрку сильнейших участников вошли:

  • актёр Магомед Муртазаалиев;
  • коуч Леонид Вахитов;
  • актёр Кузьма Сапрыкин;
  • тренер Игорь Прохоров.

Ведущие Ляйсан Утяшева и Павел Воля объявили, что большое испытание пройдёт в парах. В полуфинале команда Магомеда Муртазаалиева и Леонида Вахитова оказалась быстрее соперников и вышла в суперфинал.

Решающая битва

В суперфинале участники сразились в трёх раундах:

  1. «Последняя капля»: нужно было выкладывать шары на подвесной конструкции так, чтобы ни один не упал. Победил Магомед.
  2. «Вылет за границу»: игроки выталкивали камни соперника. На этот раз сильнее оказался Леонид.
  3. «Сумки на миллион»: решающий раунд, где один игрок заглядывал в сумку с деньгами, а второй должен был угадать, где приз. После сомнений и смены решения Леонид Вахитов выбрал пустую сумку.
Победителем реалити-шоу «Выжить в Стамбуле» стал актер комедии «Жених», сериала «Комбинация» и других проектов Магомед Муртазаалиев.

Реакция финалистов

Леонид Вахитов достойно принял поражение: «Я не держу зла на Магу. Это была достойная игра с его стороны. Я проиграл очень сильному сопернику, которого уважаю. Я на лютом позитиве».

Магомед Муртазаалиев признался, что победа далась ему нелегко: «Конечно, я не был готов отдавать ему победу. Мне пришлось немножко вилять – интонацией, словами. Он попал в свой капкан… Я остался честен перед собой, Леней и телезрителями. Путь в этом проекте был для меня катастрофически сложным. Я пару раз хотел сдаться, потом находил в себе силы продолжать». Свои 10 миллионов он планирует потратить на покупку джипа.

По материалам THE VOUCE MAG.

