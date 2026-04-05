Не просто листья без плодов: Великий понедельник напоминает о главной ошибке миллионов христиан

Валерия Мединская
Страстная седмица — это время, когда православные христиане с особым благоговением готовятся к Пасхе. Они вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа. Каждый день этой недели наделён глубоким духовным смыслом. Первый из них, Великий понедельник, открывает череду событий, предшествующих Воскресению Христову.

В 2026 году святая седмица продлится с 6 по 11 апреля. Великий понедельник выпадает на 6 апреля. Этот день призывает верующих к сосредоточенной молитве, покаянию и осмыслению важнейших библейских историй.

Дерево, которое обмануло Христа

Чтобы понять, что есть Великий понедельник, нужно обратиться к евангельским чтениям этого дня. Церковь вспоминает два события, на первый взгляд не связанных между собой. Но вместе они дают важные духовные уроки.

Для начала вспоминают бесплодную смоковницу. В Евангелии рассказывается, как Иисус Христос шёл из Вифании в Иерусалим и почувствовал голод. Он увидел смоковницу, покрытую листвой, подошёл к ней в поисках плодов, но не нашёл ничего, кроме листьев. Время для плодов ещё не наступило. Тогда Спаситель произнёс: «Да не будет же от тебя плода вовек!» И дерево тотчас засохло.

Это действие не было проявлением гнева или нетерпения. Оно несёт глубокий иносказательный смысл. Смоковница в этой библейской истории символизирует человеческую душу, которая лишь кажется праведной, но не приносит истинных плодов веры — добрых дел, милосердия и покаяния. Похоже на то, как смоковница обманула ожидания Христа пышной листвой без плодов, так и формальное соблюдение религиозных обрядов без внутреннего преображения не имеет ценности перед Богом. Это предостережение касается каждого верующего: недостаточно просто называть себя христианином, нужно жить по заповедям.

Проданный брат, который спас семью

Ещё одно событие, которое вспоминает Церковь в этот день, — история ветхозаветного патриарха Иосифа Прекрасного. Он был сыном Иакова и Рахили. Завистливые братья продали его в рабство. Отцу они солгали, сказав, что юношу растерзал дикий зверь.

Но Божий промысел действовал иначе. Иосиф прошёл через унижения и темницу, но именно он впоследствии спас свою семью от голода. Он проявил милосердие к братьям, которые когда-то желали ему зла. Судьба Иосифа служит прообразом страданий и последующего прославления Иисуса Христа. Иосиф был отвергнут, но затем возвысился и спас тех, кто его предал. Так и Христос был отвергнут и распят, но Своим Воскресением даровал спасение всему человечеству. Эта параллель напоминает верующим: даже в самых тяжёлых обстоятельствах нужно сохранять веру и упование на Бога.

«Се Жених грядет в полунощи»

Богослужения в Великий понедельник пронизаны духом покаяния и ожидания грядущих торжественных событий. Священнослужители облачаются в тёмные одежды. Это символ скорби и памятования о Страстях Христовых. Особенность служб первых трёх дней Страстной седмицы — чтение всей Псалтири. В монастырях и многих приходских храмах за эти дни успевают прочесть всю книгу псалмов целиком. Этот обряд служит напоминанием о важности непрестанной молитвы.

На утрене Великого понедельника поётся особый тропарь. Он будет звучать и в последующие два дня: «Се Жених грядет в полунощи…» Это песнопение отсылает к притче о десяти девах, которую подробно объяснят на службе во вторник. Оно призывает верующих к духовному бодрствованию. Никто не знает ни дня, ни часа, когда Господь призовёт каждого из нас.

На часах и вечернем богослужении читаются отрывки из Евангелия. Они повествуют о проклятии смоковницы и о событиях, предшествовавших крестным страданиям Спасителя.

Молитва и строгий пост

Подготовка к Пасхе по дням начинается именно с Великого понедельника. Это время, когда христиане могут совместить духовное очищение с практическими делами по устроению дома и быта.

Самое важное, что можно делать в этот день, — молиться и посещать богослужения. Церковные службы на Страстной седмице продолжительны. Но присутствие на них помогает глубже прочувствовать смысл происходящих событий и настроиться на встречу Пасхи. Если нет возможности быть в храме, нужно уделить время молитве и чтению Евангелия дома.

Страстная седмица предписывает самые строгие ограничения в пище. Великий понедельник — день сухоядения. Разрешается есть только сырые овощи и фрукты, хлеб, мёд, орехи и пить воду. Полностью исключаются мясо, молочные продукты, яйца, рыба. Также нельзя употреблять растительное масло. Строгость поста помогает сосредоточиться на духовном, а не на телесном.

Что нельзя делать в этот день

Вопрос о том, что можно и нельзя делать в Великий понедельник, волнует многих верующих. Запреты этого дня продиктованы не столько внешними правилами, сколько внутренней необходимостью достойно пройти последние дни перед Пасхой. Строго запрещаются развлечения: шумные застолья, вечеринки, прослушивание громкой музыки, посещение увеселительных заведений. Даже празднование дней рождений или свадеб в этот день неуместны. Это время скорби и сосредоточенности. Церковь на этой неделе не проводит венчания и крещения.

Особое внимание уделяется внутреннему состоянию человека. В этот день строго запрещены ссоры, конфликты, сквернословие, осуждение ближних, злопамятство и месть. Даже если возникает повод для раздражения, христианин призван проявить смирение и воздержание.

Существует народная примета: конфликт, возникший в Великий понедельник, может затянуться надолго и принести тяжёлые последствия.

Известны и некоторые бытовые запреты.К примеру, не стоит оставлять грязную посуду. Это якобы может привести к раздорам в семье. Также не следует занимать деньги или давать в долг. А старые долги, напротив, лучше раздать. Запрещаются тяжёлая физическая работа и рукоделие.

В остальном же самое важное — это молитва. Именно её ставить на первое место советуют священнослужители.

