Рязанцы пожаловались губернатору на состояние исторического центра города

Жители Рязани обратились к губернатору Павлу Малкову с просьбой обратить внимание на состояние исторического центра города. В своём обращении в комментариях к его публикациям они отмечают, что регион активно проводит мероприятия и привлекает туристов, однако внешний вид улиц вызывает разочарование.

«Стыдно и обидно за город. У нас богатая история, есть чем и кем гордиться, а лицо города — это улицы и фасады», — пишут рязанцы.

В качестве примера привели арт-объект на улице Соборной, посвящённый народному артисту Эрасту Гарину. По словам горожан, гости города вынуждены фотографироваться на фоне памятника, окружённого горами окурков и мусора.

«Пожалуйста, проследите за уборкой, это же наш внутренний туризм», — обращаются жители к главе региона.

Авторы письма подчёркивают, что чистота и ухоженность центра города — это вопрос не только эстетики, но и уважения к истории, культуре и гостям Рязани.