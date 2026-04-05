Митрополит Никодим объяснил, почему некоторые люди отвергают веру

В воскресенье, 5 апреля 2026 года, православные верующие Рязани праздновали Вход Господень в Иерусалим — один из двунадесятых праздников, который отмечается за неделю до Пасхи. Этот день открывает Страстную седмицу, завершающуюся светлым Христовым Воскресением.
Торжественное богослужение
В Христорождественском кафедральном соборе Рязани Божественную литургию возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Никодим.
Проповедь перед Причастием произнёс иерей Пётр Гевурян, клирик храма праведного Иоанна Кронштадтского. По окончании службы состоялось освящение вербных и пальмовых ветвей (ваий) и славление праздника.
Наставление митрополита Никодима
Обращаясь к верующим с наставлением, владыка Никодим напомнил о духовном смысле вспоминаемого события:
Владыка провёл параллель с современностью, отметив, что и сегодня многие ищут в вере не Царства Небесного, а земных благ — власти и богатства, не желая менять себя.
Митрополит Никодим поздравил всех с великим праздником и призвал достойно пройти оставшийся путь к Пасхе, чтобы встретить Воскресшего Спасителя.
Период неустойчивой погоды пришёл на смену аномально тёплому концу марта в Центральной России. Поток майского тепла в Рязанской области сохраняется, но теперь он будет прерывистым и неравномерным из-за частых циклонов.
К девятому выпуску борьбу за победу продолжали семь артистов в костюмах: Жираф, Лягушка, Сурикат, Колибри, Снегирь, Бобёр и Месяц. Напомним, что в предыдущем выпуске проект покинул Гиппопотам, под маской которого скрывался Родион Газманов.
Мессенджер Telegram ввёл новую функцию: теперь пользователи, которые заходят в сервис через неофициальные программы-клиенты, получают специальную маркировку. Рядом с их именем появляется уведомление о том, что человек «использует неофициальный клиент Telegram».
Жители Рязани обратились к губернатору Павлу Малкову с просьбой обратить внимание на состояние исторического центра города. В своём обращении в комментариях к его публикациям они отмечают, что регион активно проводит мероприятия и привлекает туристов, однако внешний вид улиц вызывает разочарование.
Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 11 человек, обвиняемых в создании и участии в организованном преступном сообществе, а также в крупном мошенничестве.