Митрополит Никодим объяснил, почему некоторые люди отвергают веру

В воскресенье, 5 апреля 2026 года, православные верующие Рязани праздновали Вход Господень в Иерусалим — один из двунадесятых праздников, который отмечается за неделю до Пасхи. Этот день открывает Страстную седмицу, завершающуюся светлым Христовым Воскресением.

Торжественное богослужение

В Христорождественском кафедральном соборе Рязани Божественную литургию возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Никодим.

Проповедь перед Причастием произнёс иерей Пётр Гевурян, клирик храма праведного Иоанна Кронштадтского. По окончании службы состоялось освящение вербных и пальмовых ветвей (ваий) и славление праздника.

Наставление митрополита Никодима

Обращаясь к верующим с наставлением, владыка Никодим напомнил о духовном смысле вспоминаемого события:

«Весь Иерусалим сотрясся, когда люди услышали весть о том, что свершилось великое чудо – Лазарь, который четыре дня был во гробе и уже смердел, ибо на улице было тепло, а тело уже разлагалось – он был воскрешен. Какое еще было нужно свидетельство, чтобы убедиться, что действительно столь долгожданный Мессия грядет в Иерусалим? Толпы людей собрались на встречу Спасителя. «Осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне!» – кричали они. Ведь к ним шел Тот, кого они ожидали тысячелетиями».

Владыка провёл параллель с современностью, отметив, что и сегодня многие ищут в вере не Царства Небесного, а земных благ — власти и богатства, не желая менять себя.

«Мы часто удивляемся, почему некоторые люди не принимают веру. Казалось бы, и чудеса есть, и благодать, и любовь – но им вера не нужна. Им нужны богатство, слава, достаток. Поэтому они не принимают веру. Ибо если принять ее, то надо меняться, изменять самого себя, видя перед собою пример тех святых угодников, которые последовали за Христом и вошли в Царствие Небесное. Для тех, кто не верит в Господа, царство важно здесь, на земле, а не там, на Небесах. Им не нужна любовь, не нужна благодать, и Христа они не хотят принимать. Порой безумие отрицания веры они оправдывают наукой… Но это же глупо: сколько великих ученых было глубоко верующими людьми! Так, один из них говорил: «Если я верю в Бога, а Бога нет, я ничего не теряю. Но если я не верю в Бога, а Бог есть, я потерял всё»», — отметил митрополит Никодим.

Митрополит Никодим поздравил всех с великим праздником и призвал достойно пройти оставшийся путь к Пасхе, чтобы встретить Воскресшего Спасителя.

«Всех вас, возлюбленные о Господе отцы, братия и сестры, поздравляю с великим двунадесятым праздником Входа Господня в Иерусалим. До Христова Воскресения осталось совсем немного. Сумейте достойно пройти хоть этот малый отрезок пути, дабы достойно встретить Воскресшего Спасителя».

Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Экономика и бизнес

Пенсионеры могут получать намного больше: полный гид по льготам, о которых молчат чиновники

Многие пенсионеры даже не догадываются обо всех мерах поддержки, на которые имеют право. Одни льготы назначаются автоматически, а за другими нужно обращаться самостоятельно.
Погода

Майское тепло отменяется: Рязанскую область ждут заморозки и вторая волна половодья

Период неустойчивой погоды пришёл на смену аномально тёплому концу марта в Центральной России. Поток майского тепла в Рязанской области сохраняется, но теперь он будет прерывистым и неравномерным из-за частых циклонов.
Новости кино и ТВ

В новом выпуске шоу «Маска» Снегирь встал на колени и снял маску

К девятому выпуску борьбу за победу продолжали семь артистов в костюмах: Жираф, Лягушка, Сурикат, Колибри, Снегирь, Бобёр и Месяц. Напомним, что в предыдущем выпуске проект покинул Гиппопотам, под маской которого скрывался Родион Газманов.
Новости России

В Геленджике 25-летний парень угас за день после укола в больнице

В одной из больниц Геленджика при странных обстоятельствах умер...

Новости кино и ТВ

В новом выпуске шоу «Маска» Снегирь встал на колени и снял маску

К девятому выпуску борьбу за победу продолжали семь артистов в костюмах: Жираф, Лягушка, Сурикат, Колибри, Снегирь, Бобёр и Месяц. Напомним, что в предыдущем выпуске проект покинул Гиппопотам, под маской которого скрывался Родион Газманов.
Общество

Telegram начал помечать аккаунты неофициальных клиентов

Мессенджер Telegram ввёл новую функцию: теперь пользователи, которые заходят в сервис через неофициальные программы-клиенты, получают специальную маркировку. Рядом с их именем появляется уведомление о том, что человек «использует неофициальный клиент Telegram».
Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Общество

Рязанцы пожаловались губернатору на состояние исторического центра города

Жители Рязани обратились к губернатору Павлу Малкову с просьбой обратить внимание на состояние исторического центра города. В своём обращении в комментариях к его публикациям они отмечают, что регион активно проводит мероприятия и привлекает туристов, однако внешний вид улиц вызывает разочарование.
Общество

Рязанцев призвали не посещать Лесопарк из-за половодья

Рязанцев призвали не посещать Лесопарк во время половодья. Из-за подъёма уровня воды в реке Оке и озере Орешек территория лесопарка оказалась в зоне подтопления.
Общество

В Рязани начали строить новый жилой комплекс на Черновицкой

Группа компаний «Единство» объявила о старте строительства многоквартирного жилого дома на улице Черновицкой в Рязани.
Экология, природа, животные

В Рязанском лесопарке бобра сняли на видео во время водных процедур

На кадрах видно, как животное аккуратно моет мордочку и явно радуется возможности искупаться. Бобры известны своей любовью к воде, но такие моменты редко удаётся запечатлеть в естественной среде.
Происшествия

Рязанец организовал преступную схему с автосалонами в 5 регионах России, обманув клиентов на 147 млн рублей

Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 11 человек, обвиняемых в создании и участии в организованном преступном сообществе, а также в крупном мошенничестве.

