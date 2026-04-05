Митрополит Никодим объяснил, почему некоторые люди отвергают веру

В воскресенье, 5 апреля 2026 года, православные верующие Рязани праздновали Вход Господень в Иерусалим — один из двунадесятых праздников, который отмечается за неделю до Пасхи. Этот день открывает Страстную седмицу, завершающуюся светлым Христовым Воскресением.

Торжественное богослужение

В Христорождественском кафедральном соборе Рязани Божественную литургию возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Никодим.

Проповедь перед Причастием произнёс иерей Пётр Гевурян, клирик храма праведного Иоанна Кронштадтского. По окончании службы состоялось освящение вербных и пальмовых ветвей (ваий) и славление праздника.

Наставление митрополита Никодима

Обращаясь к верующим с наставлением, владыка Никодим напомнил о духовном смысле вспоминаемого события:

«Весь Иерусалим сотрясся, когда люди услышали весть о том, что свершилось великое чудо – Лазарь, который четыре дня был во гробе и уже смердел, ибо на улице было тепло, а тело уже разлагалось – он был воскрешен. Какое еще было нужно свидетельство, чтобы убедиться, что действительно столь долгожданный Мессия грядет в Иерусалим? Толпы людей собрались на встречу Спасителя. «Осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне!» – кричали они. Ведь к ним шел Тот, кого они ожидали тысячелетиями».

Владыка провёл параллель с современностью, отметив, что и сегодня многие ищут в вере не Царства Небесного, а земных благ — власти и богатства, не желая менять себя.

«Мы часто удивляемся, почему некоторые люди не принимают веру. Казалось бы, и чудеса есть, и благодать, и любовь – но им вера не нужна. Им нужны богатство, слава, достаток. Поэтому они не принимают веру. Ибо если принять ее, то надо меняться, изменять самого себя, видя перед собою пример тех святых угодников, которые последовали за Христом и вошли в Царствие Небесное. Для тех, кто не верит в Господа, царство важно здесь, на земле, а не там, на Небесах. Им не нужна любовь, не нужна благодать, и Христа они не хотят принимать. Порой безумие отрицания веры они оправдывают наукой… Но это же глупо: сколько великих ученых было глубоко верующими людьми! Так, один из них говорил: «Если я верю в Бога, а Бога нет, я ничего не теряю. Но если я не верю в Бога, а Бог есть, я потерял всё»», — отметил митрополит Никодим.

Митрополит Никодим поздравил всех с великим праздником и призвал достойно пройти оставшийся путь к Пасхе, чтобы встретить Воскресшего Спасителя.