Рязанцев призвали не посещать Лесопарк из-за половодья

Рязанцев призвали не посещать Лесопарк во время половодья. Из-за подъёма уровня воды в реке Оке и озере Орешек территория лесопарка оказалась в зоне подтопления.
Особое внимание родителям!
Берегите детей, не оставляйте их без присмотра. Помните: жизнь и здоровье детей — в ваших руках!
Отмечается, что МАУК г. Рязани «Лесопарк» не несёт ответственности за безопасность посетителей и сохранность их имущества в зоне подтопления.
Будьте бдительны и не рискуйте понапрасну!
В случае чрезвычайной ситуации звоните 112.