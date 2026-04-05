Рязанцев призвали не посещать Лесопарк из-за половодья

Рязанцев призвали не посещать Лесопарк во время половодья. Из-за подъёма уровня воды в реке Оке и озере Орешек территория лесопарка оказалась в зоне подтопления.

«Просим Вас временно, до схода воды, воздержаться от посещения Лесопарка, поскольку в указанный период дежурства спасателей не осуществляется, а доступ сотрудников спасательных и правоохранительных органов на территорию учреждения затруднен из-за паводка. В связи с чем нахождение в зоне подтопления может представлять угрозу для Вашей жизни и здоровья», — обратилась к жителям города администрация Лесопарка.

Особое внимание родителям!

Берегите детей, не оставляйте их без присмотра. Помните: жизнь и здоровье детей — в ваших руках!

Отмечается, что МАУК г. Рязани «Лесопарк» не несёт ответственности за безопасность посетителей и сохранность их имущества в зоне подтопления.

Будьте бдительны и не рискуйте понапрасну!

В случае чрезвычайной ситуации звоните 112.