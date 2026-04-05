В Рязани начали строить новый жилой комплекс на Черновицкой

Группа компаний «Единство» объявила о старте строительства многоквартирного жилого дома на улице Черновицкой в Рязани. Об этом сообщает Госстройнадзор Рязанской области.

Жилой комплекс будет состоять из трёх секций разной высотности. Всего в доме предусмотрено 493 квартиры, каждая из которых будет оборудована автономным отоплением. На первом этаже разместятся нежилые помещения. Под дворовой зоной и в подвальном этаже — паркинг на 72 машины и кладовые помещения. Застройщик выполнит озеленение прилегающей территории и обустроит детскую игровую площадку.

Проект реализован с применением энергоэффективных, безопасных и комфортных инженерных решений, в том числе для маломобильных групп населения.

Новый жилой комплекс станет не только современным домом для сотен семей, но и важным элементом развития городской среды Рязани.