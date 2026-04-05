Сладков рассказал, почему Россия не заступилась за Армению при потере Карабаха

Россия не заступилась за Армению во время военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе, поскольку сам Ереван не решился воевать с Баку, написал военкор Александр Сладков в MAX.

Журналист напомнил, что непризнанная республика пыталась отбиваться своими силами.

«Так зачем надо было России и ОДКБ воевать с Азербайджаном вместо Армении? Карабах, кстати, в ОДКБ не входит», — отметил Сладков.

Также он подчеркнул, что Армения не проявляла большого интереса к учениям организации. Если Москва отправляла на них дивизию, Астана, Минск и Бишкек — по бригаде, то Ереван ограничивался несколькими военными.

«Помню Ереван прислал на мощные учения в Осиповичи (Белоруссия) двух армянских офицеров и сержанта. Вот это вклад в коллективную безопасность!» — написал Сладков.

На тех учениях они запомнились тем, что построили возле своей палатки макет Арарата из земли.

Военкор добавил, что армянский народ боевитый, но скромное участие в делах ОДКБ не повлияло положительно на общее братство.