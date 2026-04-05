Политика

Сладков рассказал, почему Россия не заступилась за Армению при потере Карабаха

Никита Рязанцев
Россия не заступилась за Армению во время военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе, поскольку сам Ереван не решился воевать с Баку, написал военкор Александр Сладков в MAX.

Журналист напомнил, что непризнанная республика пыталась отбиваться своими силами.

«Так зачем надо было России и ОДКБ воевать с Азербайджаном вместо Армении? Карабах, кстати, в ОДКБ не входит», — отметил Сладков.

Также он подчеркнул, что Армения не проявляла большого интереса к учениям организации. Если Москва отправляла на них дивизию, Астана, Минск и Бишкек — по бригаде, то Ереван ограничивался несколькими военными.

«Помню Ереван прислал на мощные учения в Осиповичи (Белоруссия) двух армянских офицеров и сержанта. Вот это вклад в коллективную безопасность!» — написал Сладков.

На тех учениях они запомнились тем, что построили возле своей палатки макет Арарата из земли.

Военкор добавил, что армянский народ боевитый, но скромное участие в делах ОДКБ не повлияло положительно на общее братство.

Предыдущая статья
В Рязанском лесопарке бобра сняли на видео во время водных процедур
Следующая статья
В Рязани начали строить новый жилой комплекс на Черновицкой

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Экономика и бизнес

Пенсионеры могут получать намного больше: полный гид по льготам, о которых молчат чиновники

Многие пенсионеры даже не догадываются обо всех мерах поддержки, на которые имеют право. Одни льготы назначаются автоматически, а за другими нужно обращаться самостоятельно.
Погода

Майское тепло отменяется: Рязанскую область ждут заморозки и вторая волна половодья

Период неустойчивой погоды пришёл на смену аномально тёплому концу марта в Центральной России. Поток майского тепла в Рязанской области сохраняется, но теперь он будет прерывистым и неравномерным из-за частых циклонов.
Новости кино и ТВ

В новом выпуске шоу «Маска» Снегирь встал на колени и снял маску

К девятому выпуску борьбу за победу продолжали семь артистов в костюмах: Жираф, Лягушка, Сурикат, Колибри, Снегирь, Бобёр и Месяц. Напомним, что в предыдущем выпуске проект покинул Гиппопотам, под маской которого скрывался Родион Газманов.
Новости России

В Геленджике 25-летний парень угас за день после укола в больнице

В одной из больниц Геленджика при странных обстоятельствах умер...

Темы

Новости России

Посетители сгоревшего ТЦ в Калининграде раскрыли детали пожара

Возгорание в торговом центре «Гиант» в Калининграде спровоцировала припаркованная...
Новости кино и ТВ

Дибров устроил скандал на шоу с Кудрявцевой, обвинившей его экс-жену в изменах

Телеведущий Дмитрий Дибров обрушился с критикой на Леру Кудрявцеву...
Новости России

В Геленджике 25-летний парень угас за день после укола в больнице

В одной из больниц Геленджика при странных обстоятельствах умер...
Новости России

Военкор Сладков рассказал, какая революция нужна российской армии

Российской армии требуется революция с точки зрения современного оружия...
Новости России

На Бали бесследно пропала российская блогерша, продвигавшая бодипозитив

На индонезийском острове Бали бесследно пропала российская блогер-бодипозитивщица, она...
Новости России

Адвокат объяснил, как защитить себя и не сесть за самооборону

При самообороне не стоит добивать нападавшего, иначе можно навлечь...
Новости России

Синоптик объяснила, что на самом деле значит показатель «погода ощущается»

Метеорологи рассчитывают показатель «погода ощущается» на основе нескольких факторов,...
Новости России

Священник рассказал, что запрещено делать в Вербное воскресенье

В Вербное воскресенье действуют те же запреты, что и...

