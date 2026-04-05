В Рязанском лесопарке бобра сняли на видео во время водных процедур

В Рязанском лесопарке на камеру попал бобр, который с удовольствием умывался и наслаждался водными процедурами. Видео публикует группа «RZN LIFE» ВКонтакте.

На кадрах видно, как животное аккуратно моет мордочку и явно радуется возможности искупаться. Бобры известны своей любовью к воде, но такие моменты редко удаётся запечатлеть в естественной среде.

Напомним, что в настоящее время территория лесопарка затоплена из-за весеннего половодья. Повышенный уровень воды создал для бобра идеальные условия для купания и отдыха.

Видео: terentev_mixail / группа «RZN LIFE» ВКонтакте.