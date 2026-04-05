Посетители сгоревшего ТЦ в Калининграде раскрыли детали пожара

Возгорание в торговом центре «Гиант» в Калининграде спровоцировала припаркованная у входа машина, рассказали SHOT очевидцы.

По их словам, автомобиль загорелся, после чего пламя перекинулось на фасад здания. Семьям с детьми пришлось срочно эвакуироваться, люди были на грани давки, но смогли сохранить самообладание.

«Мама, я не могу! Я упаду!» — призналась в слезах одна из девочек.

Реклама

По последним данным, площадь пожара превысила полторы тысячи квадратных метров. Известно о трех пострадавших. Как пишет Baza, сотрудница магазина сломала ногу, когда убегала от огня. Одна покупательница отравилась угарным газом.

Как уточнил Mash, десять лет назад торговый центр горел на площади 150 квадратов, тогда пожар ликвидировали примерно за три часа.