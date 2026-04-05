Дибров устроил скандал на шоу с Кудрявцевой, обвинившей его экс-жену в изменах

Телеведущий Дмитрий Дибров обрушился с критикой на Леру Кудрявцеву в эфире программы «Секрет на миллион» (16+) на НТВ, обвинившей его экс-жену Полину в изменах.

Он рассказал, что во время последнего совместного отдыха на Сейшелах весной прошлого года женщина объявила ему о планах развестись. После возвращения в Москву она подтвердила, что у нее есть другой. Им оказался бизнесмен Роман Товстик.

При этом Дибров считает, что до поездки на Сейшелы жена не изменяла ему физически.

«У меня нет данных, что до Сейшел Полина отдалась Роме», — заявил шоумен.

Однако Кудрявцева не согласилась с ним, отметив, что пару видели вместе в кафе, после чего телеведущий повысил голос.

«Ты не имеешь права принародно клеветать на женщину, не имея доказательств! Я заявляю, что не было ничего у нее с Ромой до Сейшел! Опровергни! Не сможешь? Заткнись!» — прикрикнул он.

Дибров также предположил, что его бывшая жена не будет счастлива с Товстиком.