Дмитрий Дибров, фото: НТВ
Дибров устроил скандал на шоу с Кудрявцевой, обвинившей его экс-жену в изменах

Никита Рязанцев
Телеведущий Дмитрий Дибров обрушился с критикой на Леру Кудрявцеву в эфире программы «Секрет на миллион» (16+) на НТВ, обвинившей его экс-жену Полину в изменах.

Он рассказал, что во время последнего совместного отдыха на Сейшелах весной прошлого года женщина объявила ему о планах развестись. После возвращения в Москву она подтвердила, что у нее есть другой. Им оказался бизнесмен Роман Товстик.

При этом Дибров считает, что до поездки на Сейшелы жена не изменяла ему физически.

«У меня нет данных, что до Сейшел Полина отдалась Роме», — заявил шоумен.

Читайте также: Дибров прокомментировал скандальное видео с расстегнутой ширинкой

Однако Кудрявцева не согласилась с ним, отметив, что пару видели вместе в кафе, после чего телеведущий повысил голос.

«Ты не имеешь права принародно клеветать на женщину, не имея доказательств! Я заявляю, что не было ничего у нее с Ромой до Сейшел! Опровергни! Не сможешь? Заткнись!» — прикрикнул он.

Дибров также предположил, что его бывшая жена не будет счастлива с Товстиком.

Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Пенсионеры могут получать намного больше: полный гид по льготам, о которых молчат чиновники

Многие пенсионеры даже не догадываются обо всех мерах поддержки, на которые имеют право. Одни льготы назначаются автоматически, а за другими нужно обращаться самостоятельно.
Майское тепло отменяется: Рязанскую область ждут заморозки и вторая волна половодья

Период неустойчивой погоды пришёл на смену аномально тёплому концу марта в Центральной России. Поток майского тепла в Рязанской области сохраняется, но теперь он будет прерывистым и неравномерным из-за частых циклонов.
В новом выпуске шоу «Маска» Снегирь встал на колени и снял маску

К девятому выпуску борьбу за победу продолжали семь артистов в костюмах: Жираф, Лягушка, Сурикат, Колибри, Снегирь, Бобёр и Месяц. Напомним, что в предыдущем выпуске проект покинул Гиппопотам, под маской которого скрывался Родион Газманов.
В Геленджике 25-летний парень угас за день после укола в больнице

В одной из больниц Геленджика при странных обстоятельствах умер...

Сладков рассказал, почему Россия не заступилась за Армению при потере Карабаха

Россия не заступилась за Армению во время военной операции...
Посетители сгоревшего ТЦ в Калининграде раскрыли детали пожара

Возгорание в торговом центре «Гиант» в Калининграде спровоцировала припаркованная...
В Геленджике 25-летний парень угас за день после укола в больнице

В одной из больниц Геленджика при странных обстоятельствах умер...
Военкор Сладков рассказал, какая революция нужна российской армии

Российской армии требуется революция с точки зрения современного оружия...
На Бали бесследно пропала российская блогерша, продвигавшая бодипозитив

На индонезийском острове Бали бесследно пропала российская блогер-бодипозитивщица, она...
Адвокат объяснил, как защитить себя и не сесть за самооборону

При самообороне не стоит добивать нападавшего, иначе можно навлечь...
Синоптик объяснила, что на самом деле значит показатель «погода ощущается»

Метеорологи рассчитывают показатель «погода ощущается» на основе нескольких факторов,...
Священник рассказал, что запрещено делать в Вербное воскресенье

В Вербное воскресенье действуют те же запреты, что и...

