Рязанец организовал преступную схему с автосалонами в 5 регионах России, обманув клиентов на 147 млн рублей

Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 11 человек, обвиняемых в создании и участии в организованном преступном сообществе, а также в крупном мошенничестве.

Как работала схема

По версии следствия, организатором выступил ранее судимый житель Рязани. В декабре 2023 года он создал сеть автосалонов в пяти областных центрах под видом оказания услуг по продаже автомобилей с пробегом.

Клиентам предлагали:

оценку автомобиля;

поиск покупателей;

предпродажную подготовку;

оформление документов.

Однако после продажи машины владельцы не получали полную сумму денег. Передача средств под разными предлогами затягивалась. Лишь после обращения в суд потерпевшим выплачивали лишь незначительную часть от вырученной суммы.

В результате действий злоумышленников 102 человека были признаны потерпевшими, а общий ущерб превысил 147 миллионов рублей.

В ходе следствия были приняты обеспечительные меры. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 3 миллионов рублей, изъято похищенное имущество стоимостью свыше 68 миллионов рублей.

Дело направлено в Кировский районный суд Саратова для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит длительное лишение свободы.