Легендарный баскетболист Сергей Панов посетил турнир памяти своего отца, тренера Юрия Панова, в Рязани

Анастасия Мериакри
Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в торжественном закрытии Межрегионального турнира по баскетболу, посвящённого памяти заслуженного тренера России Юрия Ивановича Панова. В церемонии также участвовали прославленный баскетболист, заслуженный мастер спорта России, сын Юрия Панова Сергей Панов, министр спорта региона Владимир Антманис и другие почётные гости.

Губернатор Павел Малков поздравил команды с успешным участием в турнире, отметив, что все они хорошо проявили себя в ходе игр. Он также подчеркнул, что состязания проходят в память выдающегося рязанского тренера и наставника.

«Юрий Иванович Панов многое сделал для развития баскетбола в Рязанской области и стране в целом. Воспитал несколько поколений сильных спортсменов, старался из каждого сделать чемпиона. В том числе был первым наставником у легендарного баскетболиста родом из Рязани Сергея Панова. Турнир прошел на высоком уровне, мы и дальше будем его поддерживать и развивать, как и в целом баскетбол в регионе», — заявил Павел Малков.

Губернатор вместе с почётными гостями вручил награды победителям и призёрам соревнований. Лучшие игроки и капитаны команд также получили специальные призы. В турнире, который проходил с 2 по 5 апреля, приняли участие 7 команд из Рязани, Нижнего Новгорода, Липецка, Тулы, Воронежа и Ухты.

Предыдущая статья
Рязанская футбольная академия дебютировала в Юношеской футбольной лиге
Следующая статья
Рязанец организовал преступную схему с автосалонами в 5 регионах России, обманув клиентов на 147 млн рублей

Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Экономика и бизнес

Пенсионеры могут получать намного больше: полный гид по льготам, о которых молчат чиновники

Многие пенсионеры даже не догадываются обо всех мерах поддержки, на которые имеют право. Одни льготы назначаются автоматически, а за другими нужно обращаться самостоятельно.
Погода

Майское тепло отменяется: Рязанскую область ждут заморозки и вторая волна половодья

Период неустойчивой погоды пришёл на смену аномально тёплому концу марта в Центральной России. Поток майского тепла в Рязанской области сохраняется, но теперь он будет прерывистым и неравномерным из-за частых циклонов.
Новости кино и ТВ

В новом выпуске шоу «Маска» Снегирь встал на колени и снял маску

К девятому выпуску борьбу за победу продолжали семь артистов в костюмах: Жираф, Лягушка, Сурикат, Колибри, Снегирь, Бобёр и Месяц. Напомним, что в предыдущем выпуске проект покинул Гиппопотам, под маской которого скрывался Родион Газманов.
Новости России

В Геленджике 25-летний парень угас за день после укола в больнице

В одной из больниц Геленджика при странных обстоятельствах умер...

Общество

Telegram начал помечать аккаунты неофициальных клиентов

Мессенджер Telegram ввёл новую функцию: теперь пользователи, которые заходят в сервис через неофициальные программы-клиенты, получают специальную маркировку. Рядом с их именем появляется уведомление о том, что человек «использует неофициальный клиент Telegram».
Общество

Рязанцы пожаловались губернатору на состояние исторического центра города

Жители Рязани обратились к губернатору Павлу Малкову с просьбой обратить внимание на состояние исторического центра города. В своём обращении в комментариях к его публикациям они отмечают, что регион активно проводит мероприятия и привлекает туристов, однако внешний вид улиц вызывает разочарование.
Общество

Митрополит Никодим объяснил, почему некоторые люди отвергают веру

В воскресенье, 5 апреля 2026 года, православные верующие Рязани праздновали Вход Господень в Иерусалим — один из двунадесятых праздников, который отмечается за неделю до Пасхи. Этот день открывает Страстную седмицу, завершающуюся светлым Христовым Воскресением.
Общество

Рязанцев призвали не посещать Лесопарк из-за половодья

Рязанцев призвали не посещать Лесопарк во время половодья. Из-за подъёма уровня воды в реке Оке и озере Орешек территория лесопарка оказалась в зоне подтопления.
Общество

В Рязани начали строить новый жилой комплекс на Черновицкой

Группа компаний «Единство» объявила о старте строительства многоквартирного жилого дома на улице Черновицкой в Рязани.
Экология, природа, животные

В Рязанском лесопарке бобра сняли на видео во время водных процедур

На кадрах видно, как животное аккуратно моет мордочку и явно радуется возможности искупаться. Бобры известны своей любовью к воде, но такие моменты редко удаётся запечатлеть в естественной среде.

