Легендарный баскетболист Сергей Панов посетил турнир памяти своего отца, тренера Юрия Панова, в Рязани

Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в торжественном закрытии Межрегионального турнира по баскетболу, посвящённого памяти заслуженного тренера России Юрия Ивановича Панова. В церемонии также участвовали прославленный баскетболист, заслуженный мастер спорта России, сын Юрия Панова Сергей Панов, министр спорта региона Владимир Антманис и другие почётные гости.

Губернатор Павел Малков поздравил команды с успешным участием в турнире, отметив, что все они хорошо проявили себя в ходе игр. Он также подчеркнул, что состязания проходят в память выдающегося рязанского тренера и наставника.

«Юрий Иванович Панов многое сделал для развития баскетбола в Рязанской области и стране в целом. Воспитал несколько поколений сильных спортсменов, старался из каждого сделать чемпиона. В том числе был первым наставником у легендарного баскетболиста родом из Рязани Сергея Панова. Турнир прошел на высоком уровне, мы и дальше будем его поддерживать и развивать, как и в целом баскетбол в регионе», — заявил Павел Малков.

Губернатор вместе с почётными гостями вручил награды победителям и призёрам соревнований. Лучшие игроки и капитаны команд также получили специальные призы. В турнире, который проходил с 2 по 5 апреля, приняли участие 7 команд из Рязани, Нижнего Новгорода, Липецка, Тулы, Воронежа и Ухты.