Рязанская футбольная академия дебютировала в Юношеской футбольной лиге

В Рязани состоялась торжественная церемония, посвящённая старту участия команд Футбольной академии Рязанской области в первенстве Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ). В мероприятии приняли участие губернатор региона Павел Малков, министр физической культуры и спорта Владимир Антманис, представители ПФК ЦСКА и футбольного сообщества.

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что это событие является знаковым для региона. Он отметил, что открытие академии и участие в ЮФЛ — это новый уровень подготовки спортсменов, современные тактики и подходы к тренировкам.

«В регионе футбол очень популярен, в него играет более 40 тысяч человек. Создаем для этого условия. Привели в порядок поле «Рязань-Арены», площадки в Ряжском и Рыбновском округах, построили крытый футбольный манеж в Рязани. Продолжим улучшать наши футбольные поля и в этом году. Очень важно создавать условия для развития футбола внутри региона, чтобы ребята здесь росли и развивались, а потом формировали нашу профессиональную команду», – отметил Павел Малков.

В новом сезоне ЮФЛ (зона «Центр») принимают участие две рязанские команды 2010 и 2011 годов рождения. Первые матчи уже прошли на стадионе «Рязань-Арена» против сверстников из воронежского «Факела». Всего в сезоне участвуют 148 команд со всей страны.