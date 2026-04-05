В Рязанской области затоплено 20 мостов и 170 приусадебных участков

В Рязанской области из-за подъёма уровня воды в реках осложнилась дорожная обстановка. По последним данным, затоплено 20 низководных мостов и 6 участков дорог, что привело к нарушению транспортного сообщения в ряде муниципалитетов. В общей сложности вода подтопила 170 приусадебных участков по всему региону.

Затопленные мосты и пути объезда

В настоящее время движение по ряду мостов полностью или частично ограничено. Власти и экстренные службы организовали альтернативные способы сообщения для жителей.

Вот список основных объектов, где введён особый режим проезда:

через реку Ранова вблизи населенного пункта Шелемишево, Скопинского муниципального округа Рязанской области. Имеется объездной путь;

через реку Пара, возле населенного пункта Дмитриевка и населенного пункта Ширино, Сапожковского муниципального округа. Транспортное сообщение нарушено. Организована лодочная переправа;

через реку Пара, подворье Скит Свято-Данилова монастыря Сапожковского муниципального округа. Мост перекрыт. Объездной путь отсутствует. Организована лодочная переправа;

через реку Пара, соединяющий сёла Береговое и Летники Путятинского муниципального округа. Мост закрыт. Имеется объездной путь;

через реку Истья у населённый пункт Острая Лука, Ерофеевская Слобода, Спасского муниципального округа. Мост перекрыт. Объездной путь отсутствует. Организована лодочная переправа;

через реку Мостья, села Пустотино Кораблинского округа. Транспортное сообщение приостановлено. Организована лодочная переправа;

через реку Ранова в селе Кипчаково Кораблинского муниципального округа. Имеется объездной путь;

через реку Хупта, возле деревни Норовка Александро-Невского муниципального округа. Имеется объездной путь;

через реку Пара, соединяющий село Песочня и деревню Черняевка Путятинского муниципального округа. Транспортное сообщение нарушено. Организована лодочная переправа;

через реку Проня возле населённого пункта Бутырки, посёлка Кипенский Старожиловского муниципального округа. Объездной путь отсутствует. Организована лодочная переправа;

через реку Истья вблизи улицы Дятьковская в населённом пункте Огородниково Спасского муниципального округа. Объездной путь отсутствует. Имеется пешеходное сообщение;

через реку Вожа у деревни Валищево Рыбновского муниципального округа. Объездной путь отсутствует. Имеется пешеходное сообщение;

через реку Хупта в городе Ряжск. Движение закрыто, имеется объездной маршрут;

через реку Тырница к населённому пункту Терехово Шиловского района. Объездной путь отсутствует. Организована лодочная переправа;

через реку Пара возле деревни Красная Яблонька Сапожковского муниципального округа. Движение осуществляется на технике высокой проходимости;

через реку Проня у деревни Быково Кораблинского муниципального округа. Имеется объездной путь;

через реку Проня у деревни Шилово Кораблинского муниципального округа. Имеется объездной путь;

низководный мост через реку Проня по улицам Победа и Карла Маркса в населённом пункте города Михайлов. Мост перекрыт. Имеется пешеходное сообщение;

низководный мост через реку Ока у населённого пункта Дудкино Рязанского муниципального округа. Мост не перекрыт. Имеется объездной путь.

низководный мост через реку Проня в селе Рачатники Михайловского муниципального округа. Имеется объездной путь.

Затопленные участки дорог

Помимо мостов, подъём воды затронул и дорожное полотно:

Дорога Шумашь — Заокское — Коростово: организовано речное сообщение по маршрутам Рязань — Заокское и Рязань — Коростово.

Дорога через р. Ташенка (с. Колубердеево, Касимовский округ): имеется объезд, работает лодочная переправа.

Дорога к с. Сенин-Пчельник (Ермишинский округ): объездного пути нет, работает лодочная переправа.

Дорога через р. Пёт (п. Станище, Пителинский округ): сообщение нарушено, работает лодочная переправа.

Дорога через реку Проня в близи населённого пункта Серебрянь Михайловского округа. Имеется объездной путь.

Участок объездной дороги вблизи населенного пункта Шумашь, Рязанского муниципального округа. Объездной путь закрыт.

Ситуация с подтоплениями

Всего в зоне подтопления оказались 170 приусадебных участков. Жизнеобеспечение населения не нарушено. В отрезанных от «большой земли» населённых пунктах организовано дежурство пожарных расчётов для оказания помощи жителям.

Обстановка находится на постоянном контроле экстренных служб региона.