В Геленджике 25-летний парень угас за день после укола в больнице

В одной из больниц Геленджика при странных обстоятельствах умер 25-летний Константин Петросян, который обратился в медучреждение с банальной простудой, пишет «КП».

Молодой человек заболел в ноябре. Сначала он жаловался на высокую температуру, затем у него началось обезвоживание. Семья парня забила тревогу и отправила его в приемный покой городской больницы, оттуда он попал в инфекционное отделение. Вскоре Константину стало хуже, его перевели в реанимацию.

«Врачи объяснили родным, что у молодого человека развился анафилактический шок — тяжелая аллергическая реакция на антибиотик, который вводили внутривенно через капельницу», — говорится в статье.

Реклама

Уже на следующее утро, спустя всего сутки после поступления в больницу, Константин умер. Вскрытие показало, что у него был прокол сонной артерии и вены на шее, что привело к внутреннему кровотечению. Семья утверждает, что врачи не замечали его долгое время.

Также близких насторожило, что в больнице исчезли все записи с камер видеонаблюдения за тот период. СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей».