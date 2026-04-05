Половодье в Рязанской области: уровень воды в реках на 5 апреля

По состоянию на 12:00 5 апреля 2026 года на территории Рязанской области сохраняется тенденция повышения уровня воды в большинстве рек, связанная с весенним половодьем. Исключение составляют лишь некоторые водные артерии, где отмечается незначительный спад.

Данные по ключевым рекам региона

Согласно информации Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за последние сутки зафиксированы следующие изменения:

Река Ока (г. Рязань): уровень воды поднялся на 30 см и составляет 495 см .

Река Ока (с. Старая Рязань): повышение на 18 см , уровень — 476 см .

Река Ока (г. Касимов): повышение на 19 см , уровень — 427 см .

Река Мокша (р. п. Кадом): уровень вырос на 38 см и достиг отметки 595 см .

Река Проня (с. Быково): повышение на 27 см, уровень — 530 см.

В то же время на отдельных участках рек наблюдается стабилизация или небольшой спад воды:

Река Ранова (с. Троица): уровень понизился на 2 см и составляет 732 см .

Река Верда (г. Скопин): снижение на 16 см, уровень — 226 см.

Мониторинг гидрологической обстановки продолжается.