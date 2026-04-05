Половодье в Рязанской области: уровень воды в реках на 5 апреля

По состоянию на 12:00 5 апреля 2026 года на территории Рязанской области сохраняется тенденция повышения уровня воды в большинстве рек, связанная с весенним половодьем. Исключение составляют лишь некоторые водные артерии, где отмечается незначительный спад.
Данные по ключевым рекам региона
Согласно информации Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за последние сутки зафиксированы следующие изменения:
Реклама
- Река Ока (г. Рязань): уровень воды поднялся на 30 см и составляет 495 см.
- Река Ока (с. Старая Рязань): повышение на 18 см, уровень — 476 см.
- Река Ока (г. Касимов): повышение на 19 см, уровень — 427 см.
- Река Мокша (р. п. Кадом): уровень вырос на 38 см и достиг отметки 595 см.
- Река Проня (с. Быково): повышение на 27 см, уровень — 530 см.
В то же время на отдельных участках рек наблюдается стабилизация или небольшой спад воды:
- Река Ранова (с. Троица): уровень понизился на 2 см и составляет 732 см.
- Река Верда (г. Скопин): снижение на 16 см, уровень — 226 см.
Мониторинг гидрологической обстановки продолжается.