В Минпросвещения утвердили список из 16 обязательных предметов для старшеклассников

Министерство просвещения России разработало проект нового образовательного стандарта для 10–11-х классов, который предусматривает 16 обязательных предметов. Об этом сообщил эксперт ведомства, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.
Что войдёт в обязательную программу?
В перечень дисциплин, которые будут изучать все старшеклассники, вошли:
- русский язык;
- литература;
- иностранный язык;
- математика;
- информатика;
- история;
- обществознание;
- география;
- физика;
- химия;
- биология;
- основы безопасности и защиты Родины;
- физкультура.
Также в документе упомянуты родной язык, родная литература и второй иностранный язык. Эти предметы можно будет изучать по заявлению учеников или их родителей, если в школе есть соответствующие условия.
Максим Костенко особо подчеркнул: школа не может принуждать ученика к изучению второго иностранного языка, если родители или сам школьник против. Однако, если дисциплина изучается и условия для этого созданы, оценка за второй иностранный язык будет выставляться в аттестат.
Таким образом, новый стандарт делает акцент на фундаментальном образовании, но сохраняет гибкость в вопросах изучения родных языков и дополнительных иностранных языков.
По материалам РИА Новости.