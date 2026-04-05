В Минпросвещения утвердили список из 16 обязательных предметов для старшеклассников

Министерство просвещения России разработало проект нового образовательного стандарта для 10–11-х классов, который предусматривает 16 обязательных предметов. Об этом сообщил эксперт ведомства, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.

Что войдёт в обязательную программу?

В перечень дисциплин, которые будут изучать все старшеклассники, вошли:

русский язык;

литература;

иностранный язык;

математика;

информатика;

история;

обществознание;

география;

физика;

химия;

биология;

основы безопасности и защиты Родины;

физкультура.

Также в документе упомянуты родной язык, родная литература и второй иностранный язык. Эти предметы можно будет изучать по заявлению учеников или их родителей, если в школе есть соответствующие условия.

Максим Костенко особо подчеркнул: школа не может принуждать ученика к изучению второго иностранного языка, если родители или сам школьник против. Однако, если дисциплина изучается и условия для этого созданы, оценка за второй иностранный язык будет выставляться в аттестат.

Таким образом, новый стандарт делает акцент на фундаментальном образовании, но сохраняет гибкость в вопросах изучения родных языков и дополнительных иностранных языков.

По материалам РИА Новости.