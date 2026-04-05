Фото: группа ХК "Рязань-ВДВ" ВКонтакте
Спорт

ХК «Рязань-ВДВ» спустя 10 лет вышел в четвертьфинал плей-офф ВХЛ

Анастасия Мериакри
4 апреля в Тюмени состоялся решающий матч 1/8 финала плей-офф Высшей хоккейной лиги между местным «Рубином» и гостями из Рязани — ХК «Рязань-ВДВ». Игра завершилась уверенной победой «десантников» со счётом 4:2, что позволило им впервые за 10 лет выйти в четвертьфинал.

С самого начала встречи рязанцы взяли инициативу в свои руки. Уже на первой минуте Юрий Крамаренко открыл счёт, а затем Даниил Омелюсик оформил дубль, доведя преимущество гостей до 3:0 уже к концу первого периода.

В заключительной двадцатиминутке хозяева льда попытались спасти матч. Игроки «Рубина» забросили две шайбы, вернув интригу в игру. Однако Ярослав Алексеев поставил жирную точку, поразив пустые ворота и установив окончательный счёт — 4:2.

Историческое достижение

Эта победа принесла ХК «Рязань-ВДВ» не только выход в следующий раунд, но и общую победу в серии. Успех команды уже отметил губернатор Рязанской области Павел Малков, назвав это событие историческим для региона.

«Хорошая серия, очень понравилась. Понравилась команда «Рубин»: были такие мужские игры, кость в кость, много удалений, стычек, хороших ходов и комбинаций. Голов было не всегда много, но это плей-офф, тут не разгуляешься. Поэтому сопернику огромное спасибо за серию, отдельно – за сегодняшний третий период, потому что такие вещи носят образовательный характер. Мы также благодарны всем, кто в нас верил, нашим болельщикам. Прошли в следующий раунд. Сейчас немного порадуемся, но не выдыхаем, еще работы много», — поделился главный тренер Павел Зубов.

Теперь перед командой стоит новая задача — подготовка к четвертьфинальным баталиям, где их ждут ещё более серьёзные соперники.

