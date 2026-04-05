ХК «Рязань-ВДВ» спустя 10 лет вышел в четвертьфинал плей-офф ВХЛ

4 апреля в Тюмени состоялся решающий матч 1/8 финала плей-офф Высшей хоккейной лиги между местным «Рубином» и гостями из Рязани — ХК «Рязань-ВДВ». Игра завершилась уверенной победой «десантников» со счётом 4:2, что позволило им впервые за 10 лет выйти в четвертьфинал.
С самого начала встречи рязанцы взяли инициативу в свои руки. Уже на первой минуте Юрий Крамаренко открыл счёт, а затем Даниил Омелюсик оформил дубль, доведя преимущество гостей до 3:0 уже к концу первого периода.
В заключительной двадцатиминутке хозяева льда попытались спасти матч. Игроки «Рубина» забросили две шайбы, вернув интригу в игру. Однако Ярослав Алексеев поставил жирную точку, поразив пустые ворота и установив окончательный счёт — 4:2.
Историческое достижение
Эта победа принесла ХК «Рязань-ВДВ» не только выход в следующий раунд, но и общую победу в серии. Успех команды уже отметил губернатор Рязанской области Павел Малков, назвав это событие историческим для региона.
Теперь перед командой стоит новая задача — подготовка к четвертьфинальным баталиям, где их ждут ещё более серьёзные соперники.