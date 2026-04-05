Дмитрий Дибров подробно высказался о скандальном видео, которое в своё время наделало шума в сети. В интервью программе «Секрет на миллион» (16+) на НТВ телеведущий изложил свою версию событий. И она оказалась совсем не такой, какой её преподносили.

По словам Диброва, за ним целенаправленно следили. Неизвестный прятался в кустах и снимал его скрытой камерой. Вскоре после этого ведущий получил сообщение с угрозой: либо платишь 20 тысяч долларов, либо видео уходит в публичный доступ. Классическая схема шантажа.

«Мне кто-то написал: „Видите это? Мы будем это публиковать, если не заплатите»», — рассказал Дибров.

Телеведущий не стал отрицать очевидное: ширинка действительно была расстёгнута. Но то, что на видео якобы торчит наружу, Дибров называет монтажом. По его словам, никаких «причиндалов» в кадре не было — их просто дорисовали.

«Ты знаешь, как реалистично сейчас пририсовывают что угодно?» — риторически спросил он.

Для сравнения Дибров привёл совсем другой сценарий: если бы он шёл среди дня по Тверской с расстёгнутой ширинкой и «свистком», как делают эксгибиционисты, это был бы уже «преступный умысел». Здесь же, по его словам, речь идёт о случайности, которую использовали в корыстных целях.