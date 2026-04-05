Страстная неделя 2026: календарь по дням, главные традиции и запреты

Анастасия Мериакри
Завтра, 6 апреля, православные христиане вступят в самый важный период церковного года — Страстную неделю. Это время, когда каждый день наполнен особым смыслом, а история последних дней земной жизни Спасителя становится ближе и понятнее каждому верующему. Об этом пишет РИА Новости.

Хронология 2026 года: когда встречать Пасху?

В 2026 году Светлое Христово Воскресение выпадает на 12 апреля. Соответственно, Страстная седмица начнётся 6 апреля, в понедельник, и завершится 11 апреля, в Великую субботу.

Этому периоду предшествует Вербное воскресенье (5 апреля) — праздник Входа Господня в Иерусалим, когда верующие вспоминают торжественную встречу Христа и освящают веточки вербы.

Календарь Страстной седмицы: по дням с Евангелием

Каждый день этой недели имеет своё уникальное название и посвящён определённым событиям:

День неделиДатаНазваниеКлючевые события
Понедельник6 апреляВеликий понедельникВоспоминание Иосифа Прекрасного, проклятие смоковницы
Вторник7 апреляВеликий вторникПритчи о талантах и десяти девах
Среда8 апреляВеликая средаПредательство Иуды Искариота
Четверг9 апреляВеликий (Чистый) четвергТайная вечеря, установление Евхаристии, омовение ног
Пятница10 апреляСтрастная пятницаРаспятие Христа, вынос Плащаницы
Суббота11 апреляВеликая субботаПогребение Христа, сошествие во ад, ожидание Воскресения

В чём суть Страстной недели?

Название «Страстная» происходит от слова «страсти», что в церковнославянском языке означает «страдания». Это не просто завершение Великого поста, а отдельный, кульминационный период. Верующие духовно проживают последние часы земной жизни Иисуса Христа: от его проповеди в Иерусалиме до крестной смерти и погребения.

Это время самого строгого поста и углублённой молитвы. Богослужения Страстной недели — самые продолжительные и торжественные в году, они помогают сосредоточиться на главном — на жертве Христа и грядущей победе жизни над смертью.

Что можно и чего нельзя делать?

Страстная седмица — это время тишины, сосредоточенности и добрых дел.

  • Рекомендуется: Посещать богослужения (особенно в Чистый четверг и Страстную пятницу), читать Евангелие, помогать нуждающимся, готовиться к Пасхе духовно.
  • Не рекомендуется: Устраивать шумные праздники, венчаться, предаваться развлечениям. Тяжёлую работу лучше отложить, но повседневные дела и подготовка к празднику (уборка, выпечка куличей) допустимы, если они не вытесняют молитву.

Календарь питания: строгий пост

Питание в эти дни становится максимально аскетичным:

  • Великий понедельник, Вторник, Среда: Сухоядение (хлеб, овощи, фрукты).
  • Чистый четверг: Разрешается горячая пища с растительным маслом.
  • Страстная пятница: Самый строгий день. Обычно рекомендуется полное воздержание от пищи до выноса Плащаницы.
  • Великая суббота: Разрешается горячая пища без масла.

Страстная неделя — это не просто подготовка к празднику, а возможность переосмыслить свою жизнь, очиститься и с чистым сердцем встретить Пасху — день Воскресения Христова.

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Экономика и бизнес

Пенсионеры могут получать намного больше: полный гид по льготам, о которых молчат чиновники

Многие пенсионеры даже не догадываются обо всех мерах поддержки, на которые имеют право. Одни льготы назначаются автоматически, а за другими нужно обращаться самостоятельно.
Погода

Майское тепло отменяется: Рязанскую область ждут заморозки и вторая волна половодья

Период неустойчивой погоды пришёл на смену аномально тёплому концу марта в Центральной России. Поток майского тепла в Рязанской области сохраняется, но теперь он будет прерывистым и неравномерным из-за частых циклонов.
Новости кино и ТВ

В новом выпуске шоу «Маска» Снегирь встал на колени и снял маску

К девятому выпуску борьбу за победу продолжали семь артистов в костюмах: Жираф, Лягушка, Сурикат, Колибри, Снегирь, Бобёр и Месяц. Напомним, что в предыдущем выпуске проект покинул Гиппопотам, под маской которого скрывался Родион Газманов.
Новости России

В Геленджике 25-летний парень угас за день после укола в больнице

В одной из больниц Геленджика при странных обстоятельствах умер...

Темы

Новости кино и ТВ

В новом выпуске шоу «Маска» Снегирь встал на колени и снял маску

К девятому выпуску борьбу за победу продолжали семь артистов в костюмах: Жираф, Лягушка, Сурикат, Колибри, Снегирь, Бобёр и Месяц. Напомним, что в предыдущем выпуске проект покинул Гиппопотам, под маской которого скрывался Родион Газманов.
Общество

Telegram начал помечать аккаунты неофициальных клиентов

Мессенджер Telegram ввёл новую функцию: теперь пользователи, которые заходят в сервис через неофициальные программы-клиенты, получают специальную маркировку. Рядом с их именем появляется уведомление о том, что человек «использует неофициальный клиент Telegram».
Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Общество

Рязанцы пожаловались губернатору на состояние исторического центра города

Жители Рязани обратились к губернатору Павлу Малкову с просьбой обратить внимание на состояние исторического центра города. В своём обращении в комментариях к его публикациям они отмечают, что регион активно проводит мероприятия и привлекает туристов, однако внешний вид улиц вызывает разочарование.
Общество

Митрополит Никодим объяснил, почему некоторые люди отвергают веру

В воскресенье, 5 апреля 2026 года, православные верующие Рязани праздновали Вход Господень в Иерусалим — один из двунадесятых праздников, который отмечается за неделю до Пасхи. Этот день открывает Страстную седмицу, завершающуюся светлым Христовым Воскресением.
Общество

Рязанцев призвали не посещать Лесопарк из-за половодья

Рязанцев призвали не посещать Лесопарк во время половодья. Из-за подъёма уровня воды в реке Оке и озере Орешек территория лесопарка оказалась в зоне подтопления.
Общество

В Рязани начали строить новый жилой комплекс на Черновицкой

Группа компаний «Единство» объявила о старте строительства многоквартирного жилого дома на улице Черновицкой в Рязани.
Экология, природа, животные

В Рязанском лесопарке бобра сняли на видео во время водных процедур

На кадрах видно, как животное аккуратно моет мордочку и явно радуется возможности искупаться. Бобры известны своей любовью к воде, но такие моменты редко удаётся запечатлеть в естественной среде.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье