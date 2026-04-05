Страстная неделя 2026: календарь по дням, главные традиции и запреты

Завтра, 6 апреля, православные христиане вступят в самый важный период церковного года — Страстную неделю. Это время, когда каждый день наполнен особым смыслом, а история последних дней земной жизни Спасителя становится ближе и понятнее каждому верующему. Об этом пишет РИА Новости.

Хронология 2026 года: когда встречать Пасху?

В 2026 году Светлое Христово Воскресение выпадает на 12 апреля. Соответственно, Страстная седмица начнётся 6 апреля, в понедельник, и завершится 11 апреля, в Великую субботу.

Этому периоду предшествует Вербное воскресенье (5 апреля) — праздник Входа Господня в Иерусалим, когда верующие вспоминают торжественную встречу Христа и освящают веточки вербы.

Календарь Страстной седмицы: по дням с Евангелием

Каждый день этой недели имеет своё уникальное название и посвящён определённым событиям:

День недели Дата Название Ключевые события Понедельник 6 апреля Великий понедельник Воспоминание Иосифа Прекрасного, проклятие смоковницы Вторник 7 апреля Великий вторник Притчи о талантах и десяти девах Среда 8 апреля Великая среда Предательство Иуды Искариота Четверг 9 апреля Великий (Чистый) четверг Тайная вечеря, установление Евхаристии, омовение ног Пятница 10 апреля Страстная пятница Распятие Христа, вынос Плащаницы Суббота 11 апреля Великая суббота Погребение Христа, сошествие во ад, ожидание Воскресения

В чём суть Страстной недели?

Название «Страстная» происходит от слова «страсти», что в церковнославянском языке означает «страдания». Это не просто завершение Великого поста, а отдельный, кульминационный период. Верующие духовно проживают последние часы земной жизни Иисуса Христа: от его проповеди в Иерусалиме до крестной смерти и погребения.

Это время самого строгого поста и углублённой молитвы. Богослужения Страстной недели — самые продолжительные и торжественные в году, они помогают сосредоточиться на главном — на жертве Христа и грядущей победе жизни над смертью.

Что можно и чего нельзя делать?

Страстная седмица — это время тишины, сосредоточенности и добрых дел.

Рекомендуется: Посещать богослужения (особенно в Чистый четверг и Страстную пятницу), читать Евангелие, помогать нуждающимся, готовиться к Пасхе духовно.

Посещать богослужения (особенно в Чистый четверг и Страстную пятницу), читать Евангелие, помогать нуждающимся, готовиться к Пасхе духовно. Не рекомендуется: Устраивать шумные праздники, венчаться, предаваться развлечениям. Тяжёлую работу лучше отложить, но повседневные дела и подготовка к празднику (уборка, выпечка куличей) допустимы, если они не вытесняют молитву.

Календарь питания: строгий пост

Питание в эти дни становится максимально аскетичным:

Великий понедельник, Вторник, Среда: Сухоядение (хлеб, овощи, фрукты).

Сухоядение (хлеб, овощи, фрукты). Чистый четверг: Разрешается горячая пища с растительным маслом.

Разрешается горячая пища с растительным маслом. Страстная пятница: Самый строгий день. Обычно рекомендуется полное воздержание от пищи до выноса Плащаницы.

Самый строгий день. Обычно рекомендуется полное воздержание от пищи до выноса Плащаницы. Великая суббота: Разрешается горячая пища без масла.

Страстная неделя — это не просто подготовка к празднику, а возможность переосмыслить свою жизнь, очиститься и с чистым сердцем встретить Пасху — день Воскресения Христова.