Страстная неделя 2026: календарь по дням, главные традиции и запреты

Завтра, 6 апреля, православные христиане вступят в самый важный период церковного года — Страстную неделю. Это время, когда каждый день наполнен особым смыслом, а история последних дней земной жизни Спасителя становится ближе и понятнее каждому верующему. Об этом пишет РИА Новости.
Хронология 2026 года: когда встречать Пасху?
В 2026 году Светлое Христово Воскресение выпадает на 12 апреля. Соответственно, Страстная седмица начнётся 6 апреля, в понедельник, и завершится 11 апреля, в Великую субботу.
Этому периоду предшествует Вербное воскресенье (5 апреля) — праздник Входа Господня в Иерусалим, когда верующие вспоминают торжественную встречу Христа и освящают веточки вербы.
Календарь Страстной седмицы: по дням с Евангелием
Каждый день этой недели имеет своё уникальное название и посвящён определённым событиям:
|День недели
|Дата
|Название
|Ключевые события
|Понедельник
|6 апреля
|Великий понедельник
|Воспоминание Иосифа Прекрасного, проклятие смоковницы
|Вторник
|7 апреля
|Великий вторник
|Притчи о талантах и десяти девах
|Среда
|8 апреля
|Великая среда
|Предательство Иуды Искариота
|Четверг
|9 апреля
|Великий (Чистый) четверг
|Тайная вечеря, установление Евхаристии, омовение ног
|Пятница
|10 апреля
|Страстная пятница
|Распятие Христа, вынос Плащаницы
|Суббота
|11 апреля
|Великая суббота
|Погребение Христа, сошествие во ад, ожидание Воскресения
В чём суть Страстной недели?
Название «Страстная» происходит от слова «страсти», что в церковнославянском языке означает «страдания». Это не просто завершение Великого поста, а отдельный, кульминационный период. Верующие духовно проживают последние часы земной жизни Иисуса Христа: от его проповеди в Иерусалиме до крестной смерти и погребения.
Это время самого строгого поста и углублённой молитвы. Богослужения Страстной недели — самые продолжительные и торжественные в году, они помогают сосредоточиться на главном — на жертве Христа и грядущей победе жизни над смертью.
Что можно и чего нельзя делать?
Страстная седмица — это время тишины, сосредоточенности и добрых дел.
- Рекомендуется: Посещать богослужения (особенно в Чистый четверг и Страстную пятницу), читать Евангелие, помогать нуждающимся, готовиться к Пасхе духовно.
- Не рекомендуется: Устраивать шумные праздники, венчаться, предаваться развлечениям. Тяжёлую работу лучше отложить, но повседневные дела и подготовка к празднику (уборка, выпечка куличей) допустимы, если они не вытесняют молитву.
Календарь питания: строгий пост
Питание в эти дни становится максимально аскетичным:
- Великий понедельник, Вторник, Среда: Сухоядение (хлеб, овощи, фрукты).
- Чистый четверг: Разрешается горячая пища с растительным маслом.
- Страстная пятница: Самый строгий день. Обычно рекомендуется полное воздержание от пищи до выноса Плащаницы.
- Великая суббота: Разрешается горячая пища без масла.
Страстная неделя — это не просто подготовка к празднику, а возможность переосмыслить свою жизнь, очиститься и с чистым сердцем встретить Пасху — день Воскресения Христова.