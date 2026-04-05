Адвокат объяснил, как защитить себя и не сесть за самооборону

При самообороне не стоит добивать нападавшего, иначе можно навлечь на себя уголовное преследование, рассказал «Газете.ру» адвокат по уголовным делам Альберт Халеян.

По его словам, следствие может рассмотреть в действиях человека, который защищается, несоразмерность грозящей ему опасности. Недопустимо, чтобы в ответ на удар кулаком он пускал в ход нож.

«Самая опасная ошибка — не остановиться вовремя. Первый удар может укладываться в самооборону, а следующие, когда угроза уже исчезла, способны обернуться уголовным делом», — предупредил Халеян.

Эксперт пояснил, что противника, бросившего оружие и отказавшегося от своих преступных намерений, продолжать бить нельзя. При этом закон допускает причинение тяжкого вреда, если угроза жизни была реальной.

«Когда человека душат, бьют ножом, нападают группой или врываются в дом с явной угрозой для жизни, рамки самообороны гораздо шире», — пояснил адвокат.

Он подчеркнул, что закон учитывает фактор внезапности. Если на человека напали резко, в темноте, в стрессовой ситуации и он не смог трезво оценить степень опасности, это может быть в его пользу. Однако нельзя оправдывать свои действия самообороной, если человек сам спровоцировал конфликт или защищался от мнимой угрозы.

Халеян отметил, что на практике те, кто защищался, часто становятся фигурантами уголовных дел, так как нанесение тяжкого вреда или смерть становятся очевидными сразу, в то время как сам факт нападения еще предстоит доказать. Это особенно сложно, если нет свидетелей и все сводится к противоречивым версиям сторон.

Важно в спорных ситуациях после нападения как можно быстрее обратиться за помощью к адвокату и тщательно зафиксировать обстановку, следы борьбы, наличие свидетелей и телесные повреждения.