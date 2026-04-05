В Рязанской области ожидается туман, видимость снизится до 200 метров

В Рязанской области 5 апреля ожидается туман с видимостью 200–500 метров. Об этом предупреждает региональное МЧС.
Рекомендации для жителей:
- избегайте нахождения под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи и деревьями;
- по возможности ограничьте время пребывания на улице;
- на случай отключения электричества держите наготове электрический фонарь. Не используйте для освещения открытый огонь — это может привести к пожару.
Если вы стали свидетелем или участником чрезвычайной ситуации, звоните:
- 01 — с городского телефона;
- 101 — с мобильного;
- 112 — единый номер вызова экстренных служб.