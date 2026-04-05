В Рязани женщине стало плохо на улице, прохожие и врачи спасли её от последствий инсульта

В Рязанскую областную клиническую больницу поступила женщина с острым нарушением мозгового кровообращения. Инцидент произошёл прямо на улице — прохожие не остались в стороне и сразу вызвали скорую помощь.

Бригада медиков, прибыв на место, поставила предварительный диагноз «инсульт» и оперативно доставила пациентку в стационар. Госпитализация прошла в пределах так называемого «терапевтического окна» — критически важных 4–5 часов, когда медицинская помощь наиболее эффективна.

Врачи ОКБ подтвердили диагноз и немедленно начали подготовку к тромболитической терапии. Благодаря тому, что с момента появления симптомов до поступления в больницу прошло всего 2,5 часа, удалось избежать необратимых последствий для мозга.

«Тромболитическая терапия или тромболизис — это эффективный метод лечения инсульта. Препарат растворяет тромб, ставший причиной инсульта, и восстанавливает кровоток. Таким образом можно избежать повреждения мозга. Тромболизис проводится исключительно в стационаре в первые 3–4,5 часа после появления симптомов инсульта», — пояснил заведующий отделением ОНМК Олег Сорокин.

В результате своевременного и профессионального вмешательства инсульт прошёл для пациентки без последствий. После стабилизации состояния её выписали для дальнейшего наблюдения у специалистов по месту жительства.

Медики напоминают: регулярная диспансеризация помогает выявить факторы риска и предотвратить развитие опасных заболеваний.