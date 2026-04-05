Синоптик объяснила, что на самом деле значит показатель «погода ощущается»

Никита Рязанцев
Метеорологи рассчитывают показатель «погода ощущается» на основе нескольких факторов, рассказала ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

По ее словам, ключевую роль играет обычная температура, влажность и сила ветра. Их совокупность влияет на восприятие погоды человеком.

«Влажность повышает температуру по ощущениям, то есть, если воздух влажный, нам кажется, что на самом деле теплее, чем показывают термометры», — пояснила Макарова.

В то же время при сильном ветре на улице будет казаться холоднее, чем показатели на термометре.

Синоптик уточнила, что увеличение скорости ветра на метр в секунду снижает температуру по ощущениям на градус. Так, при минус пяти и скорости ветра около десяти метров в секунду по ощущениям будет минус 15.

Предыдущая статья
Священник рассказал, что запрещено делать в Вербное воскресенье
Следующая статья
В Рязани женщине стало плохо на улице, прохожие и врачи спасли её от последствий инсульта

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Экономика и бизнес

Пенсионеры могут получать намного больше: полный гид по льготам, о которых молчат чиновники

Многие пенсионеры даже не догадываются обо всех мерах поддержки, на которые имеют право. Одни льготы назначаются автоматически, а за другими нужно обращаться самостоятельно.
Погода

Майское тепло отменяется: Рязанскую область ждут заморозки и вторая волна половодья

Период неустойчивой погоды пришёл на смену аномально тёплому концу марта в Центральной России. Поток майского тепла в Рязанской области сохраняется, но теперь он будет прерывистым и неравномерным из-за частых циклонов.
Новости кино и ТВ

В новом выпуске шоу «Маска» Снегирь встал на колени и снял маску

К девятому выпуску борьбу за победу продолжали семь артистов в костюмах: Жираф, Лягушка, Сурикат, Колибри, Снегирь, Бобёр и Месяц. Напомним, что в предыдущем выпуске проект покинул Гиппопотам, под маской которого скрывался Родион Газманов.
Новости России

В Геленджике 25-летний парень угас за день после укола в больнице

В одной из больниц Геленджика при странных обстоятельствах умер...

Темы

Политика

Сладков рассказал, почему Россия не заступилась за Армению при потере Карабаха

Россия не заступилась за Армению во время военной операции...
Новости России

Посетители сгоревшего ТЦ в Калининграде раскрыли детали пожара

Возгорание в торговом центре «Гиант» в Калининграде спровоцировала припаркованная...
Новости кино и ТВ

Дибров устроил скандал на шоу с Кудрявцевой, обвинившей его экс-жену в изменах

Телеведущий Дмитрий Дибров обрушился с критикой на Леру Кудрявцеву...
Новости России

В Геленджике 25-летний парень угас за день после укола в больнице

В одной из больниц Геленджика при странных обстоятельствах умер...
Новости России

Военкор Сладков рассказал, какая революция нужна российской армии

Российской армии требуется революция с точки зрения современного оружия...
Новости России

На Бали бесследно пропала российская блогерша, продвигавшая бодипозитив

На индонезийском острове Бали бесследно пропала российская блогер-бодипозитивщица, она...
Новости России

Адвокат объяснил, как защитить себя и не сесть за самооборону

При самообороне не стоит добивать нападавшего, иначе можно навлечь...
Новости России

Священник рассказал, что запрещено делать в Вербное воскресенье

В Вербное воскресенье действуют те же запреты, что и...

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье