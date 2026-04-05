Синоптик объяснила, что на самом деле значит показатель «погода ощущается»

Метеорологи рассчитывают показатель «погода ощущается» на основе нескольких факторов, рассказала ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

По ее словам, ключевую роль играет обычная температура, влажность и сила ветра. Их совокупность влияет на восприятие погоды человеком.

«Влажность повышает температуру по ощущениям, то есть, если воздух влажный, нам кажется, что на самом деле теплее, чем показывают термометры», — пояснила Макарова.

В то же время при сильном ветре на улице будет казаться холоднее, чем показатели на термометре.

Синоптик уточнила, что увеличение скорости ветра на метр в секунду снижает температуру по ощущениям на градус. Так, при минус пяти и скорости ветра около десяти метров в секунду по ощущениям будет минус 15.