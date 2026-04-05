Священник рассказал, что запрещено делать в Вербное воскресенье

В Вербное воскресенье действуют те же запреты, что и во время поста, рассказал «АиФ» иеромонах Феодорит.

По его словам, в этот день обязательно нужно посетить службу в храме.

«Никаких дополнительных запретов, кроме тех, которые действуют в пост, в этот день нет. Наоборот, именно в Вербное воскресенье можно есть рыбу», — отметил Феодорит.

В то же время россиянам следует избегать тяжелого труда, включая работы на земле или масштабную уборку дома. Также запрещено шумно веселиться и пить воду из-под вербы. Согласно народному поверью, она может быть опасной.

Кроме того, в этот день принято освящать вербу, ее веткой можно прикоснуться к близким и пожелать им здоровья и сил.