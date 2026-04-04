Десятки человек отравились питьевой водой в Дагестане, включая детей

Более тридцати жителей Дагестана, где неделю назад произошло наводнение после мощного ливня, отравились питьевой водой, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, ЧП произошло в Каспийске, пострадали в том числе 14 детей. Выяснилось, что местные жители были вынуждены использовать накипяченную воду для обработки детского инвентаря и посуды.

«В последние дни были проблемы с чистой водой — за ней люди стояли в очередях», — говорится в посте.

Пациенты жалуются на повышение температуры, тошноту, рвоту, диарею, а также боли в животе. Им оказывают медицинскую помощь. Следователи начали проверку.

В субботу в Дагестане приступили к экстренной иммунизации от гепатита А. Виной всему угроза вспышки инфекции после наводнения.