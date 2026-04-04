Умерла актриса Ди Фриман, звезда «Секретных материалов» и «Скорой помощи»

Анастасия Мериакри
В возрасте 66 лет скончалась американская актриса Ди Фриман. Причиной смерти стал рак лёгких четвёртой стадии. Об этом сообщили её родственники в некрологе.

Семья актрисы рассказала, что она ушла из жизни мирно после продолжительной и мужественной борьбы с тяжёлой болезнью. Родные выразили благодарность всем, кто поддерживал Фриман в это трудное время, отметив, что актриса была глубоко тронута таким вниманием.

Пресс-секретарь актрисы Дезира Л. Бенсон также выразила соболезнования, отметив, что Фриман отличалась талантом, теплотой и искренностью, а также стойко переносила болезнь.

Творческий путь

Ди Фриман родилась 6 июня 1959 года в штате Луизиана. Её карьера в кино и на телевидении началась в 1995 году с роли в сериале «Тренер». Зрителям она запомнилась по работам в таких культовых проектах, как:

  • «Секретные материалы» (The X-Files).
  • «Скорая помощь» (ER).
  • «Декстер» (Dexter).
  • «Бесстыжие» (Shameless).
  • «Красотка» (Pretty Woman).

Всего на счету актрисы более 40 ролей в кино и сериалах, включая «Молодые и дерзкие», «Непредсказуемая Сьюзан» и «Главный инцидент».

До самого конца Ди Фриман не оставляла творчество. Во время лечения она снималась в сериале «Сёстры», а в последние дни жизни работала над адаптацией своего моноспектакля «Ядовитое ружье» в формат романа, основанного на истории её семьи.

У актрисы остались дети — Эмбер и Шейн, а также мать, братья и сестры, пишет aif.ru.

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Экономика и бизнес

Пенсионеры могут получать намного больше: полный гид по льготам, о которых молчат чиновники

Многие пенсионеры даже не догадываются обо всех мерах поддержки, на которые имеют право. Одни льготы назначаются автоматически, а за другими нужно обращаться самостоятельно.
Погода

Майское тепло отменяется: Рязанскую область ждут заморозки и вторая волна половодья

Период неустойчивой погоды пришёл на смену аномально тёплому концу марта в Центральной России. Поток майского тепла в Рязанской области сохраняется, но теперь он будет прерывистым и неравномерным из-за частых циклонов.
Новости кино и ТВ

В новом выпуске шоу «Маска» Снегирь встал на колени и снял маску

К девятому выпуску борьбу за победу продолжали семь артистов в костюмах: Жираф, Лягушка, Сурикат, Колибри, Снегирь, Бобёр и Месяц. Напомним, что в предыдущем выпуске проект покинул Гиппопотам, под маской которого скрывался Родион Газманов.
Новости России

В Геленджике 25-летний парень угас за день после укола в больнице

В одной из больниц Геленджика при странных обстоятельствах умер...

Темы

Новости кино и ТВ

В новом выпуске шоу «Маска» Снегирь встал на колени и снял маску

К девятому выпуску борьбу за победу продолжали семь артистов в костюмах: Жираф, Лягушка, Сурикат, Колибри, Снегирь, Бобёр и Месяц. Напомним, что в предыдущем выпуске проект покинул Гиппопотам, под маской которого скрывался Родион Газманов.
Общество

Telegram начал помечать аккаунты неофициальных клиентов

Мессенджер Telegram ввёл новую функцию: теперь пользователи, которые заходят в сервис через неофициальные программы-клиенты, получают специальную маркировку. Рядом с их именем появляется уведомление о том, что человек «использует неофициальный клиент Telegram».
Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Общество

Рязанцы пожаловались губернатору на состояние исторического центра города

Жители Рязани обратились к губернатору Павлу Малкову с просьбой обратить внимание на состояние исторического центра города. В своём обращении в комментариях к его публикациям они отмечают, что регион активно проводит мероприятия и привлекает туристов, однако внешний вид улиц вызывает разочарование.
Общество

Митрополит Никодим объяснил, почему некоторые люди отвергают веру

В воскресенье, 5 апреля 2026 года, православные верующие Рязани праздновали Вход Господень в Иерусалим — один из двунадесятых праздников, который отмечается за неделю до Пасхи. Этот день открывает Страстную седмицу, завершающуюся светлым Христовым Воскресением.
Общество

Рязанцев призвали не посещать Лесопарк из-за половодья

Рязанцев призвали не посещать Лесопарк во время половодья. Из-за подъёма уровня воды в реке Оке и озере Орешек территория лесопарка оказалась в зоне подтопления.
Общество

В Рязани начали строить новый жилой комплекс на Черновицкой

Группа компаний «Единство» объявила о старте строительства многоквартирного жилого дома на улице Черновицкой в Рязани.
Экология, природа, животные

В Рязанском лесопарке бобра сняли на видео во время водных процедур

На кадрах видно, как животное аккуратно моет мордочку и явно радуется возможности искупаться. Бобры известны своей любовью к воде, но такие моменты редко удаётся запечатлеть в естественной среде.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье