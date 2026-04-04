Умерла актриса Ди Фриман, звезда «Секретных материалов» и «Скорой помощи»

В возрасте 66 лет скончалась американская актриса Ди Фриман. Причиной смерти стал рак лёгких четвёртой стадии. Об этом сообщили её родственники в некрологе.

Семья актрисы рассказала, что она ушла из жизни мирно после продолжительной и мужественной борьбы с тяжёлой болезнью. Родные выразили благодарность всем, кто поддерживал Фриман в это трудное время, отметив, что актриса была глубоко тронута таким вниманием.

Пресс-секретарь актрисы Дезира Л. Бенсон также выразила соболезнования, отметив, что Фриман отличалась талантом, теплотой и искренностью, а также стойко переносила болезнь.

Творческий путь

Ди Фриман родилась 6 июня 1959 года в штате Луизиана. Её карьера в кино и на телевидении началась в 1995 году с роли в сериале «Тренер». Зрителям она запомнилась по работам в таких культовых проектах, как:

«Секретные материалы» (The X-Files).

«Скорая помощь» (ER).

«Декстер» (Dexter).

«Бесстыжие» (Shameless).

«Красотка» (Pretty Woman).

Всего на счету актрисы более 40 ролей в кино и сериалах, включая «Молодые и дерзкие», «Непредсказуемая Сьюзан» и «Главный инцидент».

До самого конца Ди Фриман не оставляла творчество. Во время лечения она снималась в сериале «Сёстры», а в последние дни жизни работала над адаптацией своего моноспектакля «Ядовитое ружье» в формат романа, основанного на истории её семьи.

У актрисы остались дети — Эмбер и Шейн, а также мать, братья и сестры, пишет aif.ru.