Столица ВДВ приняла сильнейших боксёров страны

В Рязани с 31 марта по 4 апреля проходили Всероссийские соревнования по боксу класса «А» «Кубок Командующего ВДВ» на призы Героя России, генерал-полковника Владимира Шаманова. В торжественной церемонии открытия и награждения приняли участие губернатор Рязанской области Павел Малков, депутат Государственной Думы Владимир Шаманов, врио командующего ВДВ Сергей Чубарыкин и генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин.

Губернатор Павел Малков приветствовал участников, пожелав победы сильнейшим. Он подчеркнул особую значимость проведения турнира именно в Рязани — столице ВДВ, где находится легендарное десантное училище имени генерала В.Ф. Маргелова.

«Не удивительно, что именно у нас в Рязани уже в 12 раз проходит Кубок Командующего ВДВ. Лучшие спортсмены приезжают сюда. Вообще, бокс – один из ведущих видов спорта Рязанской области, он очень популярен. Им занимается свыше 3 тысяч человек», – сказал Павел Малков.

Депутат Госдумы, Герой России Владимир Шаманов в свою очередь высоко оценил уровень подготовки спортсменов и мастерство тренеров, напомнив о важности спорта для поддержания боевого духа.

Бокс – это олимпийский вид спорта. Я помню, как в Рязанском десантном училище все курсанты бежали посмотреть на матчи в маленьком спортзале. Это поддерживает дух ребят. И сегодня выпускники училища достойно выполняют поставленные задачи», – отметил Владимир Шаманов.

Турнир собрал 135 сильнейших спортсменов из 29 регионов России. Поединки проходили среди мужчин в возрасте 19–40 лет в 13 весовых категориях.

По итогам финальных боёв были определены победители, которые получили золотые медали, кубки и право на участие в чемпионате России.