В Лазареву субботу митрополит Никодим напомнил рязанцам, почему смерть это только начало

4 апреля 2026 года, в Лазареву субботу, митрополит Рязанский и Михайловский Никодим совершил Божественную литургию в храме преподобного Сергия Радонежского при Лазаревском приходе Рязани. Накануне Вербного воскресенья Церковь вспоминала одно из ключевых событий евангельской истории — воскрешение праведного Лазаря. Об этом сообщает сайт Рязанской епархии.

Последнее чудо перед крестным путём

Воскрешение Лазаря, пролежавшего во гробе четыре дня, считается величайшим и последним чудом, совершённым Христом в Его земной жизни. Это было явное свидетельство о Нём как о Мессии, имеющем власть над жизнью и смертью, — и одновременно предвестие Его собственного воскресения.

Реклама

Святой Лазарь жил в Вифании, небольшом селении близ Иерусалима, вместе с сёстрами Марфой и Марией. Христос нередко бывал в их доме и называл Лазаря Своим другом. Когда тот тяжело заболел, Спаситель сказал: болезнь эта «не к смерти, но к славе Божией» (Ин. 11, 4).

Однако Лазарь умер — за четыре дня до прихода Иисуса в Вифанию. Евангелие сохранило короткую, но пронзительную деталь: услышав о смерти друга, Христос прослезился. Затем велел убрать камень от пещеры и воззвал: «Лазарь! Иди вон». Умерший вышел к людям.

Весть о произошедшем быстро распространилась по Иудее. На следующий день Иисус въехал в Иерусалим на молодом осле: люди встречали Его как царя, постилая одежды и пальмовые ветви. Именно это торжество Церковь вспоминает в Вербное воскресенье.

Но у этого события была и другая сторона. Именно после воскрешения Лазаря первосвященники приняли решение убить Иисуса. Чудо, явившее жизнь, стало точкой, после которой крестный путь Спасителя стал неизбежным.

Судьба самого Лазаря сложилась иначе. После воскрешения он прожил ещё тридцать лет, стал епископом на Кипре и проповедовал веру во Христа до конца своих дней.

Слово митрополита

Перед Причастием к верующим обратился настоятель храма протоиерей Димитрий Гольцев. По окончании литургии митрополит Никодим поздравил всех с праздником.

«Память святого Лазаря Четверодневного исполняет радостью сердца наши. Смерть — это не конец, но только начало, а жизнь продолжается», — сказал архипастырь, пожелав верующим крепости душевных и телесных сил.