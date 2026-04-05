Пенсионер пропал на реке Гусь в Рязанской области, поиски продолжаются

В пятницу, 3 апреля, на реке Гусь в Рязанской области развернулась масштабная поисковая операция. Сотрудники АНО «Аварийно-спасательный центр Салюс» и медицинского отряда МСО РязГМУ «Salus» им. В. И. Васильева всю ночь искали 75-летнего мужчину, который вышел на лодке и не вернулся.

На вызов откликнулись оперативно: к месту происшествия выехали два экипажа и шесть дайверов-спасателей. Поиск осложнялся крайне неблагоприятными условиями: весенним разливом реки, извилистым руслом, сложным рельефом дна и отрицательной температурой воздуха. Видимость под водой полностью отсутствовала, что требовало от спасателей максимальной концентрации и профессионализма.

Несмотря на длительную и кропотливую работу, обследовав обширную акваторию, на данный момент мужчина не найден. Спасатели не теряют надежды и намерены продолжить поиски.