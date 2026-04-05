В Рязанской области появилась новая остановка по просьбам жителей

4 апреля 2026 года на 39-м километре автодороги Рязань — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш начал работу дополнительный остановочный пункт «Выползово 2». Новая остановка будет действовать в направлении города Спасск-Рязанский.
Решение о введении остановки принято в связи с многочисленными обращениями граждан, что позволит сделать поездки более удобными для жителей региона.
Остановка «Выползово 2» будет обслуживать следующие межмуниципальные маршруты регулярных перевозок пригородного и междугородного сообщения:
- № 186 «Рязань АВП — Спасск»;
- № 510 «Рязань АВП — Ижевское»;
- № 511 «Рязань АВП — Выжелес»;
- № 512 «Рязань АВП — Брыкин Бор».
Теперь посадка и высадка пассажиров на этих маршрутах будет возможна в новом, более удобном месте.