В Рязанской области появилась новая остановка по просьбам жителей

4 апреля 2026 года на 39-м километре автодороги Рязань — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш начал работу дополнительный остановочный пункт «Выползово 2». Новая остановка будет действовать в направлении города Спасск-Рязанский.

Решение о введении остановки принято в связи с многочисленными обращениями граждан, что позволит сделать поездки более удобными для жителей региона.

Реклама

Остановка «Выползово 2» будет обслуживать следующие межмуниципальные маршруты регулярных перевозок пригородного и междугородного сообщения:

№ 186 «Рязань АВП — Спасск»;

№ 510 «Рязань АВП — Ижевское»;

№ 511 «Рязань АВП — Выжелес»;

№ 512 «Рязань АВП — Брыкин Бор».

Теперь посадка и высадка пассажиров на этих маршрутах будет возможна в новом, более удобном месте.