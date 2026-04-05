Фото: whitehouse.gov
Политика

Дугин объяснил, кто и зачем захватывает власть в США и что делать России

Алексей Самохин
Министр войны США Пит Хегсет уволил сразу 12 генералов Пентагона. Среди них глава Генштаба Рэнди Джордж, а также Дэвид Ходн и Уильям Грин. По данным философа Александра Дугина, все они выступали против наземной операции в Иране. Именно это, по его оценке, и стало причиной массовых отставок.

Дугин прямо называет происходящее государственным переворотом. Власть в США, пишет он, захватывает группировка радикальных сионистов, использующая Трампа в своих интересах. Сам президент, по мнению философа, уже плохо понимает, что подписывает.

Уходят сами. Остальных увольняют

Накануне свой пост покинул глава департамента по борьбе с терроризмом Джо Кент. Журналист Сеймур Херш и китайский футуролог Цзян Сюэцинь, пишет Дугин, не сомневаются: наземная операция в Иране состоится. Кент один из первых высокопоставленных силовиков, кто публично указал на угрозу, исходящую от радикальной группы внутри американской власти.

Трамп избавляется и от самых преданных соратников. Кристи Ноэм, генеральный прокурор Пэм Бонди, Тулси Габбард — все они, по данным Дугина, предупреждали президента: наземная операция непопулярна и грозит ему лично серьёзными последствиями. Никто услышан не был.

Глава администрации Трампа Сюзи Уайлз, которую президент отправил лечиться от онкологии, также пыталась донести до него угрозу иранской операции. Трамп не слушает тех, кто рисует картину иначе, чем ему хотелось бы видеть.

«Это уже было. В 2014 году. На Украине»

Дугин проводит прямую параллель с украинским Майданом. Тогда экстремистская группировка захватила власть силой. Сейчас, по его словам, аналогичный процесс идёт в США, только по иному сценарию. Ни о MAGA, ни о консервативных ценностях речи больше нет.

России, считает Дугин, пора забыть о полутонах. Язык высокой дипломатии враг воспринимает как слабость. Евросоюз, Великобритания и американские демократы, по его оценке, готовятся к прямому столкновению с Москвой и начнут его тогда, когда сочтут себя достаточно подготовленными. Ждать этого момента, сидя в обороне, философ считает стратегической ошибкой.

«После геополитической катастрофы 90-х годов прошлого века (распада СССР/Империи) Запад посчитал, что субъектность (суверенитет) мы утратили. И обращаются с нами соответствующим образом, — пишет Дугин. — Надеяться на какую-то логику в поведении Трампа не приходится. Рассчитывать надо на собственные силы и активно поддерживать настоящих союзников. На Западе таких союзников нет. Вообще».

