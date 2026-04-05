Новости России

На Бали бесследно пропала российская блогерша, продвигавшая бодипозитив

Никита Рязанцев
На индонезийском острове Бали бесследно пропала российская блогер-бодипозитивщица, она могла попасть в секту, пишет SHOT.

Девушку зовут Станислава, ей 37 лет. Россиянку последний раз видели на пляже Най-Харн на юге Пхукета. Ее ищут уже третью неделю, но пока безрезультатно.

Несколько лет назад она активно вела блог, призывая подписчиков полюбить свое тело, несмотря на недостатки. Ее называли первой блогершей из России, которая открыто показала себя без ретуши. В последнее время она отошла от этой тематики.

«Плюс-сайз-модель похудела и удалила все свои фотографии. Девушка кардинально сменила тематику своего блога на религиозный и закрылась от родных и друзей», — говорится в публикации.

По словам очевидцев, до исчезновения россиянка была в белой одежде, сидела на берегу и слушала музыку. Тревогу забил бывший муж, когда она перестала выходить на связь. Он один воспитывает их общих детей.

