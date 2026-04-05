В Рязани пьяный мужчина разбил иномарку и попал в руки полиции

В Рязани сотрудники полиции оперативно задержали злоумышленника, повредившего припаркованный автомобиль Chevrolet Cruze. Инцидент произошёл во дворе жилого дома на окраине города.

В отдел МВД России по Московскому району поступили звонки от местных жителей, которые сообщили, что неизвестный стучит по машине и бьёт стёкла. Прибывшие на место полицейские задержали 37-летнего нетрезвого мужчину, проживающего в соседнем доме. У задержанного уже есть судимости за неуплату алиментов и кражу.

По предварительной информации, мужчина возвращался от приятеля в состоянии алкогольного опьянения. Во дворе он нашёл отрезок металлической трубы и, поддавшись внезапному порыву, начал наносить удары по припаркованной иномарке. В результате были разбиты окна и фары, а также повреждены капот и двери автомобиля.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Санкция статьи предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.