Telegram начал помечать аккаунты неофициальных клиентов

Мессенджер Telegram ввёл новую функцию: теперь пользователи, которые заходят в сервис через неофициальные программы-клиенты, получают специальную маркировку. Рядом с их именем появляется уведомление о том, что человек «использует неофициальный клиент Telegram», а также предупреждение, что это «может снизить защищённость переписки» с ним.

Такое нововведение направлено на повышение безопасности пользователей. О планах по введению подобной маркировки стало известно ещё в конце марта.

Ситуация с Telegram в России

Напомним, что в России работа Telegram находится под ограничениями. Проблемы начались в августе прошлого года с блокировки звонков, а в марте 2026 года пользователи стали массово жаловаться на полную недоступность мессенджера.

В Роскомнадзоре поясняют, что ограничения связаны с тем, что Telegram не выполняет требования российского законодательства в полном объёме.