Трусова дала Игнатову инструкцию, как её «крутить»: нарушил — готовит ужин

Известная фигуристка, серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова приняли участие в новому шоу. Вместе со своим мужем, фигуристом Макаром Игнатовым, они вышли на лёд в турнире «Русский вызов». Тренировки, судя по всему, проходили не только продуктивно, но и очень весело.

Александра Трусова поделилась с поклонниками подробностями подготовки. Она призналась, что ей приходится непросто, но помогают природные качества. Видео появилось в её социальных сетях.

Реклама

Адреналин и годы прыжков

Трусова рассказала, что в процессе подготовки её выручает только природная любовь к адреналину. Эта любовь закалена годами опасных прыжков. Фигуристка известна тем, что одной из первых в мире начала осваивать четверные прыжки. Именно этот опыт и помогал ей справляться со сложными элементами в парном номере.

Однако есть один важный нюанс, который делал тренировки чуть спокойнее.

Муж на льду — особая ответственность

По словам Трусовой, доверять партнёру, когда он твой муж, гораздо проще. Между ними нет той неловкости, которая иногда возникает у фигуристов, только начинающих работать в паре. Но и здесь есть свой подвох, причём совершенно не спортивный.

Фигуристка с улыбкой объяснила, какой у них с Макаром Игнатовым негласный договор.

«Ведь от того, уронит он тебя или нет, зависит то, чья сегодня очередь готовить ужин», — поделилась Александра.

Так что поддержка на льду теперь имеет не только спортивное, но и бытовое значение. Ошибка партнёра может стоить ему вечернего дежурства у плиты.

Как прошёл «Русский вызов»

Напомним, что Александра Трусова и Макар Игнатов поставили совместный номер для шоу «Русский вызов». Это турнир, в котором участвуют сильнейшие фигуристы страны. Пара уже не раз показывала совместные выступления, и каждый раз их номера вызывают живой интерес у зрителей.

Фанаты фигурного катания с нетерпением жали премьеры. В призы пара спортсменов не попала. Обладателем главного денежного приза в 5 млн рублей стал Пётр Гуменник. Второе место и 2,5 млн рублей достались танцевальной паре Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Бронзой и вознаграждением в 1 млн рублей был отмечен спортивный дуэт Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

Такой же суммой были премированы участницы специальных номинаций – Алина Загитова и Камила Валиева. Организаторы выплатили всем фигуристам по 250 тысяч рублей для подготовки и участия в турнире.